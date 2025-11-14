Orbán Viktor: Tartjuk amit ígértünk, naggyá tesszük Magyarországot

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggeli Facebook-posztjában értékelte az elmúlt napok kormányzati munkáját. Bejegyzése szerint „erős hét” áll mögöttük, amelyet több fontos döntés és fejlemény határozott meg.

Elsőként az amerikai védőpajzs építéséről tett említést, majd kiemelte a Gyöngyösön és Csömörön megvalósuló, összesen 72 milliárd forintos amerikai befektetést. A miniszterelnök felidézte, hogy megtörtént a novemberi évközi nyugdíjemelés, a kormány pedig döntést hozott a 14. havi nyugdíjról is.

Orbán Viktor hozzátette: megduplázták a nevelőszülők járandóságait, valamint meghosszabbították a kamatstopot. A miniszterelnök mindezt úgy jellemezte:

„Igazi tűzijáték. És még csak péntek reggel van.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy mindez nem meglepő, hiszen – mint fogalmazott – tartják, amit ígértek: „Naggyá tesszük Magyarországot!”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)