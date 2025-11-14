Orbán Viktor: Személyfüggő a megállapodás az amerikai szankciók alóli mentességről

Személyfüggő a megállapodás az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alóli mentességről – mondta a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Orbán Viktor hangsúlyozta, a megállapodás pártpolitikától mentes, a kormánnyal az is jól jár, aki nem rá szavazott.

A kormányfőt megkérdezték, meddig tart az amerikai szankciók alóli mentesség, mert az amerikai külügyminiszter egy évről beszélt. Orbán Viktor úgy fogalmazott,

aki fölül van, annak a szava számít, az elnök van fölül. Azzal kell számolni – folytatta – , amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét és nemzeti kormány van Magyarországon, addig a rezsicsökkentés él.

Hozzátette, ha ennek bármelyik eleme megváltozik, új helyzet van, akkor „a rezsicsökkentésnek nuku”, ez egy személyfüggő megállapodás, a bürokraták meg leírják, amit leírnak, annak nincs semmi jelentősége. Orbán Viktor azt mondta,

ha nem kötöttek volna megállapodást, akkor november végétől minden magyar család körülbelül háromszoros rezsiszámlát fizetne, és a benzin ára elérné a literenként ezer forintot.

A megállapodás minden magyarnak jó hír. 2022-ben is mondtam, aki nem ránk szavaz, velünk az is jól jár – jelentette ki, hozzátéve, ez egy olyan téma, ahol semmilyen pártpolitikai vitának nincs helye.

Kiemelt kép: Washington, 2025. november 8.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)