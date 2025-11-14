Orbán Viktor: Nekem már megjött az első szállítmány!

Orbán Viktor azt is közölte, hogy

a pulóverekből befolyt minden bevétel a kárpátaljai gyermekeket segítő Kegyes Alapítványnak megy, a Jónak lenni jó! kampány keretében.

Mindehhez tudni kell, hogy a miniszterelnök kedden nyilatkozott az ATV-nek, és a közben készített rajzos jegyzetei gyorsan népszerűvé váltak az interneten. A nagy érdeklődés miatt a Forbes utánajárt annak, lehet-e Orbán Viktor rajzával ruhadarabot készíteni. Azt írták: a rajz eredeti, egyéni alkotásnak számít, amelyet szerzői jog véd, a szerző pedig maga Orbán Viktor. Bármilyen kereskedelmi felhasználáshoz az engedélye szükséges.

A cikk megjelenése után azonban olyan történt, amire senki sem számított.

Orbán Viktor a Forbes cikke alatt kommentben azt írta: „Az engedélyt megadom. Szabadság van.”

A Digitális Polgári Körök webshopjában már meg is jelentek az első termékek, amelyeken látható a híressé vált rajz. Már pólót és pulóvert is lehet rendelni Orbán Viktor jegyzeteivel. A webshopból befolyó teljes összeget pedig a közmédia jótékonysági kampányának ajánlják fel.

A Jónak lenni jó! idén a kárpátaljai Kegyes Alapítványnak gyűjt. A felajánlások összege már megközelítette a 27 millió forintot.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)