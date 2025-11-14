Orbán Viktor: Még elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről

Orbán Viktor a videóban elmondta: egymillióan már kitöltötték és visszaküldték a nemzeti konzultációt, és megköszönte mindenkinek, aki elmondta a véleményét.
„Fontos, hogy így tettek, mert Magyarország sorsdöntő pillanatban van. Brüsszel kiterítette a kártyáit, a bürokraták letettek az asztalra egy háborús tervet, ami veszélybe sodorna mindent, amit az elmúlt években elértünk: a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, sőt még az édesanyák adómentességét is”
– jelentette ki.
A miniszterelnök hozzátette: „A brüsszeli tervekkel párhuzamosan a magyar politikában is megjelentek olyan tervek, hangok, szakértők, amelyek végrehajtanák, amit Brüsszelből kérnek.”
Megadóztatnák a nyugdíjakat, meg akarják emelni a személyi jövedelemadót, sőt megszüntetnék a rezsicsökkentést
– sorolta.
„Most még időben vagyunk, elmondhatjuk a véleményünket a brüsszeli bürokraták és a magyar baloldal háborús gazdasági terveiről” – mondta.
Hozzátette: „Arra biztatok mindenkit, ha még nem tette, csatlakozzon és mondja el a véleményét, és november 30-ig töltse ki a nemzeti konzultációt.”
1 millióan már kitöltötték❗️
❌NEM a nyugdíjadóra,
❌NEM a személyi jövedelemadó-emelésre,
❌NEM a rezsicsökkentés eltörlésére.
Még időben vagyunk❗️
Töltsük ki minél többen a nemzeti konzultációt❗️
2025. november 14., péntek
