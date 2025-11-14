Orbán Viktor: Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?

„A baloldal által korábban felvett IMF-hitelnek súlyos gazdasági következményei voltak a magyar emberekre nézve, míg az Egyesült Államok által Magyarországnak biztosított pénzügyi védőpajzs arról szól, hogy a nemzetközi pénzvilágban létező eszközökkel meg tudják segíteni egymást a baráti viszonyban álló országok” – mondta a miniszterelnök pénteken, a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Kérdésre válaszolva Orbán Viktor „kínban fogant szamárságoknak” nevezte a múlt heti washingtoni tárgyalásaival kapcsolatos ellenzéki állításokat, amelyek gigahitelként értékelték az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsot, és a 2008-as IMF-hitellel is párhuzamot vontak. „Hogy lenne már rossz az országnak egy pénzügyi védőpajzs?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök.

Hozzátette: az IMF-hitel, amelyet a baloldal vett fel, valóban arról szólt, hogy cserébe mindenfajta belgazdasági intézkedéseket vártak el, például a 13. havi nyugdíj vagy a 13. havi bér elvételét.

„Való igaz, hogy a baloldali kormányok az IMF-fel olyan megállapodást kötöttek, amelyek nagyon súlyos intézkedéseket tartalmaztak a magyar emberekre nézve, ezért küldtem haza az IMF-et”

– fogalmazott.

Értékelése szerint

az amerikaiak által biztosított pénzügyi védőpajzsnál viszont arról van szó, hogy a nemzetközi pénzvilágban létezik 4-5 olyan eszköz – ezeket részben jegybankok, részben kormányok használják – amellyel egymást meg tudják segíteni a baráti viszonyban álló országok, ha valamelyikük bajba kerül.

Hangsúlyozta: ha valamilyen nemzetközi spekulációs támadás éri a magyar forintot – amit rendszeresen látnak – akkor ezek az eszközök működésbe lépnek. Jelezte: most ezen eszközök számbavétele zajlik, ezeknek nagyjából leírják a „kontúrjait,” és amikor szükség van valamelyikre, akkor Magyarország bejelentkezik az amerikaiaknál és lehívja azokat.

Kiemelt kép: Washington, 2025. november 7.A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)