Orbán Viktor: A washingtoni megállapodás pártpolitikától mentes, a kormánnyal az is jól jár, aki nem rá szavazott

A magyar–amerikai csúcsról, a brüsszeli háborús politikáról, valamint a nyugdíjasok helyzetéről is beszélt péntek reggeli interjújában Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban.

„Amíg Donald Trumpnak hívják az Egyesült Államok elnökét, és nemzeti kormánya van Magyarországnak, addig a rezsicsökkentés él. Ez egy személyközi megállapodás, ami mögött két vezetőnek a személyes megállapodása van. A bürokraták meg leírják, amit leírnak, de annak nincs semmi jelentősége” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A kormányfő megjegyezte, hogy a megállapodás pártpolitikától mentes, a kormánnyal az is jól jár, aki nem rá szavazott.



A kormányfő úgy fogalmazott, ha nem ez lenne a lapjárás, akkor november végétől minden magyar család körülbelül háromszoros rezsi számlát fizetne.

„Akkor minden magyar család karácsonyi ajándékként egy háromszoros rezsiszámlát kapna. A benzin elérné az 1000 forint/literes árat. Ez a helyzet, ettől kellett megmenteni Magyarországot, és ez sikerült. Ebben szerintem nincs vita”

– jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor: Magyarország egy fillért sem fizetett az amerikai szankciók alóli mentességért

A miniszterelnök az interjúban azt mondta, ezért a mentességért nem fizettünk egy fillért sem, mert az Amerikai Egyesült Államok elnöke szereti a magyarokat. „Mivel a magyar energiaimport az orosz energiakivitel egészen kis részét teszi ki, ennek nincs jelentősége Oroszország megfegyelmezése szempontjából” – tette hozzá Orbán Viktor.

Hozzátette, olyan megállapodásokat szokott kötni, amelyek nemcsak csomagként, hanem egyenként is jók a magyar gazdaság számára; itt is erről van szó. Elmondta, öt évre állapodott meg amerikai cseppfolyós gáz vásárlásról.

„Minél több helyről érkezik gáz vagy olaj, az annál inkább biztonságot ad Magyarországnak ”

– szögezte le Orbán Viktor, aki emlékeztetett arra is, hogy 2010 után nagyon sok vezetékes összekapcsolódást hoztak létre, megépítették például a szlovák-magyar interkonnektort, „amely nélkül ma sokkal nagyobb bajban lennénk”.

„Magyarország ma olyan ország, amely ugyan zömében, hosszú távú szerződés keretében az oroszoktól vásárolja a gázt és az olajat, de rendelkezünk másodlagos kiegészítő lehetőségekkel is, ami biztonságot” – vélekedett Orbán Viktor.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorában a közmédia brüsszeli stúdiójában 2025. június 27-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)