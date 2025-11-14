Orbán Viktor: A 14. havi nyugdíj bevezetése gazdaságilag megalapozott

A 14. havi nyugdíj bevezetése és a gyermekek után járó adókedvezmények növelése gazdaságilag megalapozott, jó döntések, amelyeket a baloldal ellenében is meg kell csinálni – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor arról beszélt: az olyan hosszú távú intézkedések bevezetése, mint például a kétgyermekes édesanyáknak járó teljes adómentesség vagy a 14. havi nyugdíj, hosszú távú pénzügyi kötelezettséggel járnak. Ezért az ezekről szóló vita „valódi,” nyílt végű vita a baloldallal, a DK-val és a Tisza Párttal. Az a kérdés, hogy megalapozottak-e a megfontolások, amelyek alapján a döntéseket meghozza a kormány.

„Azt állítom, hogy a mi döntéseink megalapozottak, ezeknek megvan a pénzügyi és gazdasági alapja, ezek vállalhatóak a baloldal ellenében is, és meg kell csinálni”

– szögezte le.

A Tisza meg a DK nem támogatja a 14. havi nyugdíjat, ők át akarják alakítani a nyugdíjrendszert

– jegyezte meg.

Azt is mondta: a Nemzeti Konzultáció maga az erről szóló vita, függetlenül attól, hogy a politikában ravaszkodás van és nem akarja fölfedni a szándékait egy hatalomra törő párt, amely mögött ott van Brüsszel. A baloldali pártok baloldali gazdaságpolitikát folytatnak, inkább az adóemelést és a Brüsszeltől való függést támogatják. A másik oldalon pedig van egy nemzeti kormány – jelentette ki.

