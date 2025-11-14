Orbán Balázs: A korábbi német külügyminiszter szerint a magyarok által követett út a járható

„Néha meglepő helyről is érkezik megerősítés: a korábbi német külügyminiszter szerint a magyarok által követett út a járható!” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs a miniszterelnök politikai igazgatója.

Kifejtette, Sigmar Gabriel azt mondta Németország legnagyobb országos közszolgálati televíziós csatornáján (ARD): az orosz–ukrán háború megelőzhető lett volna, ha az európai vezetők hajlandók lettek volna tárgyalni az oroszokkal – ezt a németek mellett végül csak Orbán Viktor támogatta.

A volt német külügyminiszter szerint a brüsszeli vezetés ekkor mulasztotta el a döntő lehetőséget, mert több tagállam – különösen a balti országok és Lengyelország – elutasította a német és magyar kezdeményezését. Gabriel szerint Brüsszel ezzel kiírta magát a békefolyamatból, és most az Egyesült Államoknak kell kezelnie az európai problémát.

Az egykori külügyminiszter megvédte a német–orosz energetikai együttműködést is, mondván: az gazdasági és energiapolitikai döntések eredménye volt, amelyet „minden párt támogatott, kivéve a Zöldeket”. Hozzátette, hogy szerinte a minszki egyezmények helyesek voltak, és reméli, hogy valamilyen rendezés még ma is elképzelhető lenne – bár a helyzet folyamatosan romlik – tudatta bejegyzésében Orbán balázs.

