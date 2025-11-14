Nem először próbálhatott gyermeket lopni a budapesti csecsemőtolvaj

Egy újpesti család felismerhette azt a 31 éves nőt, aki nemrég egy nyolcnapos újszülöttet próbált ellopni. Azt állítják, őket is megkörnyékezte a magát alapítványi dolgozónak kiadó csaló, akinek majdnem sikerült ellopnia tőlük az egy hónapos kisfiukat.

November 8-án egy anya bejelentést tett a rendőrségen, hogy a gyerekei felügyeletével megbízott nő az újszülöttet elvitte a lakásból. Az anya a rendőröknek azt mondta, november 6-án ismerkedett meg a neki Renátaként bemutatkozó nővel, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát, és babaholmikat, gyógyszertári utalványokat ígért neki – írja az Infostart.hu.

A nyomozás megállapította, hogy az elkövető taxival érkezett a nő lakásához, és azzal is távozott onnan egy VII. kerületi lakásba, majd szintén taxival érkezett a kórházhoz is.

A térfigyelő kamerák segítségével a rendőrségnek sikerült azonosítani az elkövetőt.

A gyanúsított nem először kísérelhetett meg csecsemőt lopni. Egy újpesti család szerint

ugyanez a nő próbálta meg elvinni pár héttel korábban az akkor alig egy hónapos gyermeküket.

A család már jelentkezett a rendőrségen, és tanúként hallgatják majd ki őket.

Az anyuka elmondta, a nő azután kereste meg őket, hogy a kórházból való hazaengedésük után több fénykép is felkerült a kisfiúról a közösségi médiába. Egy alapítvány munkatársaként mutatkozott be és szinte ugyanazzal a történettel állt elő, mint a frissen ismertté vált esetben.

Összesen három alkalommal fordult meg náluk. A harmadik találkozáskor a gyanúsított elküldte otthonról a családot azzal az indokkal, hogy papírokat kell aláírniuk a közeli gyorsétteremben, az anyát pedig arra kérte, menjen le a bejárathoz. A fiatal anyuka levitte a kisbabát a babakocsiban, ám a bejáratnál a nő visszaküldte egy táskáért, benne a pelenkával és a váltóruhával. Ekkor

egyedül maradt a gyerekkel, már épp kifelé indult a kapun, amikor az egyik nagyszülő váratlanul hazaért,

mert gyanúsnak találta, hogy az említett étteremben senki se várta őket.

A tolvaj fejfájásra hivatkozva elillant. A család akkor nem értette pontosan, mi történt, de amikor a hírekben meglátták a csecsemőtolvaj elfogásáról készült rendőrségi felvételeket, felismerték a csalót a ruházat, a testalkat, az életkor és a történet alapján. Miután megosztották mindezt a közösségi médiában, többen is hasonló esetről számoltak be, így

nem kizárt, hogy a nő már több babát is megpróbált elrabolni.

A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja a csecsemőtolvajt, ezért akár öt év szabadságvesztést is kaphat. A nyomozás jelenleg is tart, a 31 éves gyanúsítottat elmeorvos fogja megvizsgálni.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)