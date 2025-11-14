Nem először próbálhatott gyermeket lopni a budapesti csecsemőtolvaj

November 8-án egy anya bejelentést tett a rendőrségen, hogy a gyerekei felügyeletével megbízott nő az újszülöttet elvitte a lakásból. Az anya a rendőröknek azt mondta, november 6-án ismerkedett meg a neki Renátaként bemutatkozó nővel, aki egy alapítvány munkatársának adta ki magát, és babaholmikat, gyógyszertári utalványokat ígért neki – írja az Infostart.hu.
A nyomozás megállapította, hogy az elkövető taxival érkezett a nő lakásához, és azzal is távozott onnan egy VII. kerületi lakásba, majd szintén taxival érkezett a kórházhoz is.
A térfigyelő kamerák segítségével a rendőrségnek sikerült azonosítani az elkövetőt.
A gyanúsított nem először kísérelhetett meg csecsemőt lopni. Egy újpesti család szerint
ugyanez a nő próbálta meg elvinni pár héttel korábban az akkor alig egy hónapos gyermeküket.
A család már jelentkezett a rendőrségen, és tanúként hallgatják majd ki őket.
Az anyuka elmondta, a nő azután kereste meg őket, hogy a kórházból való hazaengedésük után több fénykép is felkerült a kisfiúról a közösségi médiába. Egy alapítvány munkatársaként mutatkozott be és szinte ugyanazzal a történettel állt elő, mint a frissen ismertté vált esetben.
Összesen három alkalommal fordult meg náluk. A harmadik találkozáskor a gyanúsított elküldte otthonról a családot azzal az indokkal, hogy papírokat kell aláírniuk a közeli gyorsétteremben, az anyát pedig arra kérte, menjen le a bejárathoz. A fiatal anyuka levitte a kisbabát a babakocsiban, ám a bejáratnál a nő visszaküldte egy táskáért, benne a pelenkával és a váltóruhával. Ekkor
egyedül maradt a gyerekkel, már épp kifelé indult a kapun, amikor az egyik nagyszülő váratlanul hazaért,
mert gyanúsnak találta, hogy az említett étteremben senki se várta őket.
A tolvaj fejfájásra hivatkozva elillant. A család akkor nem értette pontosan, mi történt, de amikor a hírekben meglátták a csecsemőtolvaj elfogásáról készült rendőrségi felvételeket, felismerték a csalót a ruházat, a testalkat, az életkor és a történet alapján. Miután megosztották mindezt a közösségi médiában, többen is hasonló esetről számoltak be, így
nem kizárt, hogy a nő már több babát is megpróbált elrabolni.
A rendőrség 18 éven aluli sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésével gyanúsítja a csecsemőtolvajt, ezért akár öt év szabadságvesztést is kaphat. A nyomozás jelenleg is tart, a 31 éves gyanúsítottat elmeorvos fogja megvizsgálni.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)