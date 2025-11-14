Minden eddiginél többen csatlakoztak idén a Modern Gyárak Éjszakájához - közölte az államtitkár

Az összes hazai vármegyéből minden eddiginél több, 128 gyár csatlakozott a Modern Gyárak Éjszakájához az idén – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára az országos programsorozat pénteki megnyitóján Szolnokon, a Béres Gyógyszergyár Zrt. helyi üzemében.

Rekordnak számít az is, hogy közel 6000-en regisztráltak a gyárlátogatásokra – tette hozzá, megjegyezve: a program idén uniós társfinanszírozással valósul meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz) keretében.

Kifejtette: ez a kezdeményezés kézzelfogható közelségbe hozza a résztvevő üzemeket az érdeklődők számára, ami az ismeretszerzés mellett munkaerőpiaci szempontból is hasznos a gyárak és a látogatók számára egyaránt.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy az uniós és hazai költségvetési forrásokat összeadva idén 2800 milliárd forint értékű támogatás válik elérhetővé a vállalkozások számára. Ezen támogatások valamelyikét a 908 ezer magyar cég közül mintegy 400 ezer veheti igénybe – tette hozzá jelezve, hogy költségvetési forrásból évente 550 milliárd forint támogatás jut el különböző programokon keresztül a vállalkozásokhoz.

Hazánknak arra kell koncentrálnia, hogy miként tudja segíteni a magyar vállalkozások növekedését és méretugrását, ezzel támogatva az európai uniós vállalkozásfejlesztési célok megvalósulását is – mondta. Így például javítani kell szerinte a magyar vállalatok hitelhez jutási mutatóját, amely 12 százalék, szemben az uniós 30 százalékkal.

A foglalkoztatottság ugyanakkor a mintegy 4,5 százalékos munkanélküliségi mutatót figyelembe véve európai szinten is kiváló, ám fontos, hogy minőségi szakemberekből se legyen hiány – húzta alá.

Jelezte: a munkavállalók 72 százaléka, azaz 2,4 millió ember kis- és közepes vállalkozásoknál dolgozik. Így amikor a kormány vállalkozásokat támogat, valójában a családokat és az embereket támogatja.

Szabados Richárd rámutatott:

technológia terén Magyarország „jól áll”, ám kevésbé igaz ez arra, hogy a rendelkezésre álló tudást mennyire veszik figyelembe a vállalati döntéshozók. „Fontos tehát a tudást is becsatornázni ebbe a körbe, hiszen amiben még lemaradásban vagyunk, az éppen a kutatás-fejlesztés, valamint az innováció” – fogalmazott megjegyezve: a cégek kétharmada az elmúlt 2 évben nem invesztált K+F-be, holott ez a jövő.

Kiemelte: energetikában a jövő kulcsa az energia tárolása. A kormány álláspontja szerint a vállalkozások által fizetendő energiaár magas, ezért dolgozni kell a csökkentésén, ami mérsékli a cégek terheit. Hasonlóan igaz ez az adóterhekre is, annak ellenére, hogy ilyen vonatkozásban európai kitekintésben is kedvezőek a magyar vállalkozások feltételei – tette hozzá.

Kiemelt kép: A szolnoki Béres Gyógyszergyár a Modern Gyárak Éjszakája programsorozat nyitónapján, 2025. november 14-én – MTI/Máthé Zoltán