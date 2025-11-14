Megszólalt a MÁV vezérigazgatója, miután egy részeg vasutas miatt leállt a gödi vonalon a forgalom

Aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója pénteken a Facebook-oldalán, arra utalva, hogy a gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő súlyos fokú ittassága miatt.

„Zéró tolerancia!” – kezdte Hegyi Zsolt a bejegyzését a közösségi oldalán, ahol arról írt, hogy

a gödi vonalon leállt a vasúti közlekedés a forgalmi szolgálattevő állítólagos rosszulléte miatt. Azóta kiderült, hogy a rosszullétet sajnos súlyos fokú ittasság okozta.

„Értesítettük a hatóságokat,

a rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vádjával állította elő az érintett vasutast,

akit utasításomra azonnali hatállyal felfüggesztettünk az állásából” – fogalmazott a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagy erőkkel dolgoznak a forgalmi rend mielőbbi helyreállításán, a késést szenvedő utasok továbbszállításán.

„A MÁV-nál az ilyen esetekkel szemben zéró tolerancia van érvényben: aki mások biztonságáért felel, annak minden értelemben józanul kell viselkednie” – írta Hegyi Zsolt, hozzátéve, hogy elfogadhatatlan, ami történt. „Minden utasunktól elnézést kérek!” – zárta sorait a MÁV vezérigazgatója.

