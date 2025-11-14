Megrázó felvétel került napvilágra a szentmártonkátai vonatbalesetről

A Rendészeti Államtitkárság a Facebook-oldalán tette közzé a november 4-én Szentmártonkátán történt tragikus vonatbaleset videóját. A tragédiában öt ember, köztük egy 15 éves fiú vesztette életét, miután egy személyautó a leengedett sorompó és a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre.

A bejegyzésben leírták, hogy a rendőrök rendszeresen, a földön és a levegőből ellenőrzik az ország nagyjából 5500 vasúti átjáróját, de nem tudnak mindegyiknél éjjel-nappal ott lenni. Az átjárókon sofőrök, biciklisek, gyalogosok haladnak át – az áthaladás egyszerű szabályait nekik kell betartaniuk. Fegyelmezetten, önmaguk és mások iránti felelősséggel. A videóban kiemelik, hogy idén eddig 13 baleset történt a vasúti átjáróknál, amelyekben kilenc ember vesztette életét.

A szentmártonkátai balesetben

öt ember halt meg, köztük egy 15 éves fiú, amikor egy személyautó a vasúti sínekre hajtott a leengedett sorompó és a piros jelzés ellenére. Kiderült, hogy az autót vezető 24 éves férfinál nem volt érvényes jogosítvány.

Az egyetlen túlélő egy 19 éves lány, akin több műtétet is végrehajtottak, mielőtt néhány nappal ezelőtt magához tért.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Donka Ferenc)