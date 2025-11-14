Megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége - jelentette be Horváth László

A kábítószer elleni küzdelemben alapkövetelmény a tudatosság és a társadalmi összefogás - jelentette ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos pénteken Miskolcon, a Kábítószer-ellenes Települések Szövetségének (KETESZ) megalakítását követő sajtótájékoztatón.

Horváth László azt mondta, érezni kell a veszélyt: ahol a kábítószer megjelenik, szétveri, tönkreteszi a közösségeket. A települések önérdeke, hogy küzdjenek ellene – fűzte hozzá.

Bejelentette:

Miskolcon 12 alapító önkormányzat részvételével megalakult a Kábítószer-ellenes Települések Szövetsége, amelyhez további települések is jelezték csatlakozási szándékukat.

A kezdeményezők az egész ország területéről érkeztek, és fontos feladatuknak tekintik egymás jó gyakorlatainak megismerését – mondta a kormánybiztos.

Megjegyezte: az elfogadott ajánlások szerint a kábítószer-ellenes küzdelemben az önkormányzatok segítik a helyi polgárőrség és a települési rendészet munkáját. Napi kapcsolatot tartanak az oktatási intézményekkel, évente legalább két alkalommal helyi közösségi szintű prevenciós rendezvényt tartanak. Együttműködnek a helyi médiával kábítószer-ellenes tartalmak megjelentetésében, és fokozottan figyelnek arra, hogy a saját települési rendezvényeiken, fesztiválokon ne jelenjen meg kábítószer vagy annak reklámozása.

Horváth László a kábítószer-ellenes küzdelemben mérföldkőnek nevezte a szövetség megalakítását, amelynek nincs hazai előzménye. Társadalmi mozgalmat indítottak útjára, amelyben önkéntesen, saját elhatározásukból vesznek részt a települések, a polgármesterek által pénteken Miskolcon aláírt szándéknyilatkozatot pedig a képviselő-testületek fogják megerősíteni – jelezte a kormánybiztos.

Kitért arra, hogy a társadalmi összefogással a rendőrség munkáját is szeretnék támogatni. A rendőri fellépés, a jogszabályi háttér ugyanis nem elegendő a küzdelemben, széles társadalmi összefogásra van szükség – hangoztatta.

A kábítószer-kereskedelem méretére utalva megemlítette: a közelmúltban olyan magyarországi kínai hálózatot számoltak fel, amelynél 42 tonna, kábítószer előállítására alkalmas anyagot foglaltak le, aminek a piaci értéke 600 milliárd forint; két hete 2,2 tonna kokaint foglaltak le 70 milliárd forint feketepiaci értékkel, Csepelen pedig 13 milliárd forint érétékű alapanyagot találtak.

Horváth László arra is felhívta a figyelmet, hogy

a „méregipar” az online térben is terjeszkedik, „a tömeges elárasztás és az iparszerű működés soha nem jelentett olyan veszélyt, mint ma.”

Nem válogat, szétroncsol mindent – tette hozzá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP), az alakuló ülésnek otthont adó Miskolc polgármestere a településvezetők szakmai fórumának nevezte a KETESZ-t. Meggyőződése szerint az összefogás eredményeként az önkormányzatok is felkészültebbek lesznek a kábítószer-ellenes küzdelemben.

Kiemelt kép: Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. (Fotó: MTI/Vajda János)