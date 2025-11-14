Már kaphatók pólók és pulóverek Orbán Viktor jegyzetével, a bevételt a Jónak lenni jó! karitatív műsorának adományozzák

Már kapható a Digitális Polgári Körök webshopjában olyan póló és pulóver, amelyre Orbán Viktor jegyzetrajzát nyomták. A miniszterelnök kedden nyilatkozott az ATV-nek, és a közben készített rajzos jegyzetei gyorsan népszerűvé váltak az interneten. Egyébként valamennyi, a DPK-webshopon értékesített termékből befolyó összeget a közmédia jótékonysági műsorának, a Jónak lenni jó!-nak ajánlják fel – hangzott el az M1 Híradójában.

Töröcsik Zsolt vendége volt Orbán Viktor pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök kezében egy toll volt, előtte pedig egy papír, a beszélgetés közben pedig látható volt, hogy a kormányfő többször is írt valamit.

Orbán Viktor a héten az ATV-ben adott interjújában is hasonlóan, egy papírra jegyzetelt, miközben válaszolt a kérdésekre. A műsorvezető Rónai Egon a műsor végén elkérte a kormányfőtől a papírt.

A különleges rajz ezután valósággal felrobbantotta az internetet – tette hozzá az M1.

Mémek sora született: a lenyomat például megjelent Marco Rossi taktikai tábláján is, míg mások bögrére vagy éppen ruházatra képzelték el a nonfiguratív alkotást. A híressé vált rajzra – amely valójában a miniszterelnök egy sajátos jegyzetelési technikája – Orbán Viktor is reagált a közösségi oldalán. Elmondta, hogy a módszert még jogi tanulmányai alatt fejlesztette ki, hogy így segítse gondolatainak előhívását és azok rendszerezését.

„Nem rajzolgatok, hanem jeleket teszek a papírra. Egy kérdésről öt válasz jut eszembe, és ha mindet el akarom mondani, akkor valahogy azt ott rendszerbe kell foglalni. Ezek nem rajzok, ezek egy új nyelvnek, sajátos nyelvnek a lenyomatai” – fogalmazott a miniszterelnök.

A nagy érdeklődés miatt a Forbes utánajárt annak, lehet-e Orbán Viktor rajzával ruhadarabot készíteni. Azt írták: a rajz eredeti, egyéni alkotásnak számít, amelyet szerzői jog véd, a szerző pedig maga Orbán Viktor. Bármilyen kereskedelmi felhasználáshoz az ő engedélye szükséges.

A cikk megjelenése után azonban olyan történt, amire senki sem számított.

Orbán Viktor a Forbes cikke alatt kommentben azt írta: „Az engedélyt megadom. Szabadság van.”

A Digitális Polgári Körök webshopjában már meg is jelentek az első termékek, amelyeken látható a híressé vált rajz. Már pólót és pulóvert is lehet rendelni Orbán Viktor jegyzeteivel. A webshopból befolyó teljes összeget pedig a közmédia jótékonysági kampányának ajánlják fel.

A Jónak lenni jó! idén a kárpátaljai Kegyes Alapítványnak gyűjt. A felajánlások összege már megközelítette a 27 millió forintot.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)