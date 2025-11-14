Kiterjesztett árrésstop: újabb alapélelmiszerek kerültek a listára

A kormány a korábbi bejelentésének megfelelően módosította az árrésstopra vonatkozó rendeleteit. A Magyar Közlönyben megjelent dokumentum szerint az intézkedés célja az élelmiszer- és drogériai termékek árának csökkentése, a magyar családok védelme, valamint az élelmiszer-infláció további mérséklése. A hosszabbítást Orbán Viktor miniszterelnök írta alá; a rendelkezés jelenlegi formájában 2026. február 28-ig marad érvényben.
Az árrésstop eredetileg november végével megszűnt volna, a kormány azonban a kivezetés helyett a kiterjesztés mellett döntött. A módosítás érinti az árrésstop alá eső élelmiszerek körét is: december 1-jétől újabb 14 termék került a listára. Az újonnan bevont élelmiszerek a következők:
Marha-fehérpecsenye
Marhafelsál
Sertés májas és sertésmájkrém
Félkemény sajt
Sajtkrém, kenhető sajt
Alma
Körte
Szilva
Szőlő
Fejes káposzta
Paradicsom
Vöröshagyma
Zöldpaprika
Bébiétel
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban azzal indokolta a lépést, hogy az árrésstop tartós és jelentős árcsökkenést eredményezett: a drogériákban átlagosan több mint 27 százalékkal, az élelmiszerüzletekben pedig mintegy 20 százalékkal lettek olcsóbbak az érintett termékek.
Kiemelt kép: MTVA/Bizományosi: Oláh Tibor