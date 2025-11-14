Műsorújság
Így mentették ki Marcit, a riadt szőrgombócot a tűzoltók a feneketlen kútból – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.14. 18:33

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
Húsz méter mély kútból mentettek ki csütörtökön egy bajba jutott macskát alpinista segítségével a tűzoltók Pusztazámoron.

„Hiába a macsekok hihetetlen agilitása, ilyen mélységből még ők sem tudnak egyedül szabadulni” – olvasható a mentésről beszámoló a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán.

 

„Szerencsére az érdi hivatásos tűzoltók ipari alpinista segítségével a megmentésére siettek, és miután épségben felhozták a mélyből, még el is keresztelték gyorsan” – idézték fel az állatmentő akció részleteit, majd azt is elárulták, hogy

a mély kútból kihúzott háziállatot Marcinak nevezték el, és átadták az állatmentőknek.

„Reméljük, a kis kalandja után a kilencből még legalább nyolc élete megmaradt a szőrgombócnak!”– írták a katasztrófavédelem Facebook-oldalán, utalva arra a régi hiedelemre, miszerint a macskáknak több életük van.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Kovács Attila)

