Hankó Balázs: 120 milliárd forintot biztosít a kormány a magyar egyetemi kutatások támogatására

„Jövőre több mint 460 milliárd forintot biztosít a kormány kutatásra és innovációra, ebből 120 milliárd forintot biztosít a magyar egyetemi kutatások, és azok piaci hasznosításának ösztönzésére a pénteken elfogadott Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Alap 2026. programstratégia alapján” – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter sajtótájékoztatón pénteken Budapesten.

A tárcavezető a magyar kutatás további erősítését nevezte fő feladatnak, a pályázatokat a következő hetekben meghirdetik. A programcsomagot a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács megtárgyalta, a tanács javaslata alapján a 120 milliárd forintból 40 milliárd forintos kerettel folytatódik a Nemzeti kutatási kiválósági program – ismertette Hankó Balázs.

Felidézte, hogy a teljes, innovációra és kutatásra rendelkezésre álló 460 milliárd forintos keretösszegből 340 milliárd forint a magyar vállalatokat támogatja. A fennmaradó 120 milliárd forintos keretösszeg négy kiemelt célt szolgál: a kiválósági alapú kutatásokat, a nemzetközi kutatási támogatásokat, a misszióvezérelt kutatási támogatásokat, valamint a kiváló magyar kutatások gazdasági hasznosítását – sorolta.

Hankó Balázs ismertetése szerint

a magyar egyetemek nemzetközi kapcsolódását is szeretnék támogatni, mivel Brüsszel a Horizont programból jogtalanul zárta ki a magyar egyetemeket, és az egyetemistákat. A magyar kormány ezért tavaly elindította a HU-rizont programot, amely jövőre is folytatódik, minimum 8 milliárd forintos kerettel.

A programban olyan világvezető egyetemek végeznek közös kutatásokat a magyar egyetemekkel, mint a Stanford, a Yale, a Cambridge, és az University of Singapore – mondta. Mindemellett stratégiai együttműködési megállapodásokat kötnek kutatási területen a Nyugat-Balkán, Közép-Ázsia, és a türk világ irányába. A misszióvezérelt kutatásokra 20 milliárd forintot fordítanak jövőre, ebből kiemelte a mesterséges intelligencia kutatásokat. Kockázati tőkeprogramokat is indítanak, az élettudományi innovatív vállalkozások támogatására – közölte a tárcavezető.

A pályázatok azt a célt szolgálják, hogy 2030-ra legyen olyan egyeteme Magyarországnak, amely a világ 100 legjobb egyeteme közé tartozik, több egyetem legyen Európa 100 legjobb egyeteme között, és az ország emelkedjen Európa 10 leginnovatívabb országa közé – húzta alá.

