Borongós, esős és hideg idővel búcsúzik a hét

Általában borult, párás, helyenként tartósan marad az idő, és jelentéktelen szitálás is előfordulhat – írj a HungaroMet.

Elsősorban a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli, délnyugati részein azonban már elkezd oszlani a köd, valamint szakadozni, zsugorodni a rétegfelhőzet, ott kisüthet a nap. A délies szél a Dunántúlon megélénkülhet, máshol gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Kép forrása: met.hu

A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult, párás tájakon általában 5 és 10 fok között, míg a kevésbé felhős, napos részeken több fokkal magasabban alakulhat.

Kép forrása: met.hu

Délnyugat, dél felől átmenetileg még szakadozhat, csökkenhet a felhőzet, majd ismételten terjeszkedhet, újraképződhet a köd, illetve rétegfelhőzet, de maradnak még hajnalban is derült tájak. Legfeljebb szitálás fordulhat elő.

A délies szél főként délnyugaton lengedezhet.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 2 és 7 fok között alakul, de délnyugaton helyenként több fokkal enyhébb lehet az idő.

Kép forrása: met.hu

Kiemelt kép: MTI/Beliczay László