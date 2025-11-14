Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A kormány nem hagyja, hogy leálljon a fővárosi tömegközlekedés? – Gulyás Gergelyt kérdeztük

lead_image
Szerző: Csuhaj Ildikó
2025.11.14. 07:28

Főoldal / Belföld

| Szerző: Csuhaj Ildikó
„A fővárosi tömegközlekedés működése az ország egésze számára kulcsfontosságú. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a főváros el tudja látni a törvényben rögzített feladatait” – jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón az MTVA kérdésére.

A fővárosnak van költségvetése és törvényes működése. „Ha a főváros ezen keretek között nem képes működni, csődben van, akkor  – ahogy azt a miniszterelnök is világossá tette – tegyék egyértelművé. Ha a főpolgármester nem tudja ellátni a feladatát, nem tud a jelenlegi jogszabályi keretek közt működni, kérjen segítséget a kormánytól. A kormány nem fogja hagyni azt, hogy Budapest működésképtelen legyen” – hangoztatta Gulyás Gergely munkatársunk kérdésére válaszolva a Kormányinfón, miután Karácsony Gergely főpolgármester újra bejelentette, hogy csődben van főváros, 27 ezer fővárosi dolgozó decemberi bérét januárban már nem biztos, hogy ki tudják fizetni.

Kapcsolódó tartalom

Karácsony Gergely a napokban többször is elmondta, a főváros pénzügyi helyzete fenntarthatatlan a szerinte túlságosan sok kormányzati elvonás, elsősorban a szolidaritási adó miatt. S bár minden követ megmozgatnak, hogy a város működjön, a pénzügyi eszközök, amikkel megoldják, “sajnos nem olcsók, kamatot is kell fizetni” – utalt a hitelekre. De mint a főpolgármester hozzátette, ez még mindig sokkal olcsóbb, mintha leáll a város működése.

A Kormányinfón munkatársunk kérdésére, hogy tehát a kormány nem fogja hagyni, hogy sztrájk legyen, hogy a közszolgáltatásokat ne tudják biztosítani – hogy leálljon a tömegközlekedés -, tárgyalni fognak-e Karácsony Gergellyel, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta:

„a fővárosi tömegközlekedés működése az természetesen az ország egésze számára kulcsfontosságú. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy a főváros el tudja látni a törvényben rögzített feladatait”.

Orbán Viktor miniszterelnök előtte az ATV Mérleg műsorában arról beszélt, hogy a hagyományos költségvetési gondolkodás logikája szerint a főváros már rég csődben van, “csak megoldják, intézik okosban, talán így mondanák a kocsmapult mellett”. A miniszterelnök szerint a kormánynak nem “megegyezni kell” a fővárossal, az ugyanis “felmentést” jelentene a számukra.

Kapcsolódó tartalom

„Kormányozni kell a fővárost, és ha ez nem sikerül, akkor majd eljönnek és segítünk, megoldjuk, azért van a kormány” – jelentette ki Orbán Viktor. „Nem megegyezni akarok, tessék jól kormányozni. Nagyon gazdag város, rengeteg pénze van” – mondta, azt is előrebocsátva, hogy ezt a kérdést nem lehet pártpolitikai szemüvegen keresztül nézni.

 

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivõ a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án.
(Fotó: MTI/Bruzák Noémi

kormányinfó Gulyás GergelyKarácsony Gergely Fővárosi Önkormányzat Budapest

Ajánljuk még

 