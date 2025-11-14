A 14. havi nyugdíj első részlete ‘26 februárjában érkezik: átlagosan 65 ezer forint

A Miniszterelnökséget vezető miniszter mondta el a Kormányinfón az MTVA kérdésére, mennyi lesz jövőre a 14. havi nyugdíj első részlete átlagosan.

A Kormányinfón csütörtökön Gulyás Gergely elmondta: a kormány bevezeti a 14. havi nyugdíjat, mégpedig négy részletben, és ennek az első heti kifizetése 2026 februárjában történik meg. Jövő februárban minden érintett a rendes nyugdíja mellett megkapja a 13. havi nyugdíját és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Az MTVA kérdésére Gulyás Gergely közölte: az első heti kifizetése az átlagnyugdíj egynegyede lesz, ez átlagosan körülbelül 65 ezer forintot jelent. Ennek költsége körülbelül 170 milliárd forint lesz a központi költségvetésben. A Kormányinfón a miniszter arra is felhívta a figyelmet: a napokban történik meg a nyugdíj-kiegészítés kézbesítése, ez átlagosan 51 ezer forint a nyugdíjasoknak.

Orbán Viktor jelentette be két hete

Azt Orbán Viktor miniszterelnök két hete a Facebook-oldalán egy videóban jelentette be:„Hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról, azt eldöntöttük, hogy lesz, a bevezetési rendjén dolgozunk még”. Időközben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter elárulta hétfőn egy háttérbeszélgetésen, hogy azzal számolnak: jövőre a 14. havi nyugdíjból egy heti részt fizet ki a kormány.

Lázár János pendítette meg október közepén Kaposváron a 14. havi nyugdíjat

Mint ismert, Lázár János építési és közlekedési miniszter október közepén egy kaposvári fórumon beszélt arról, hogy „sok somogyi faluban, ahol mezőgazdasági nyugdíjasok élnek, a juttatások 100-130 ezer forint körül mozognak”, ezen a helyzeten viszont szerinte nem úgy célszerű segíteni, hogy a kisebb nyugdíjakat nagyobb mértékben emelik. Mint akkor mondta, 2001-ben próbálkoztak ezzel, de „ez politikai nehézségeket és igazságtalanságérzetet okozott”.

Lázár János ott Kaposváron mondta ki először, hogy a valódi megoldás a 14. havi nyugdíj lenne. „Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen” – jelentette ki Kaposváron a miniszter október 15-én.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)