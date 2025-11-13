Veszélyes parazita jelent meg hazánkban, emberre is támad az agresszív szarvas-kullancslégy

Agresszív, csípős rovarfaj jelent meg hazánkban. A japán szarvas-kullancslégy nemcsak az állatok vérét szívja, hanem az emberre is rátapad.

Ez a rovarfaj elsősorban Japánban, Koreában és Kínában honos. Európában csak az elmúlt évtizedekben kezdett terjedni a szarvas-kullancslégy, először Olaszországban, majd Németországban észlelték, most pedig már hozzánk is eljutott – írja a Sonline.

A szarvas-kullancslégy teste rendkívül lapos, szinte kétdimenziós. Lába kampós, így szilárdan rátapadnak emlős gazdájukra,

harapásuk fájdalmas, viszkető és fertőzéseket is terjeszthetnek.

„Életmódjuk révén különböző betegségeket terjeszthetnek,

vírusokat és baktériumokat is átvihetnek, akár emberre is

– magyarázta a Sonline érdeklődésére Ábrahám Levente entomológus, a kaposvári Rippl-Rónai Múzeum igazgatója.

„Nem meglepő, hogy felbukkannak Magyarországon, hiszen az áruforgalom és az utazás a világ minden tájára elképesztő mértékű. Az emberi tevékenység révén ezek a rovarok könnyen eljuthatnak olyan helyekre, ahol korábban nem éltek” – hangsúlyozta a szakember.

A kullancslegyek csípése heves viszketést vált ki, és a csípés helyén duzzanat keletkezik.

A hagyományos kullancs- és rovarriasztók nem nyújtanak védelmet ezekkel az élőlényekkel szemben,

Leghatékonyabb védekezés a zárt ruházat viselése, amely megakadályozza, hogy a rovar a bőrünkhöz férkőzzön.

