Szijjártó Péter: Be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését

„Miközben Brüsszel évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza az ukrán állam működését, az országban tombol a korrupció, ezért ideje megállítani ezt az őrületet, és be kell szüntetni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését” – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán a Facebookon.

A tárcavezető az ukrajnai korrupciós botránnyal kapcsolatosan kiemelte, hogy miközben az ukrán állam működését már évek óta az európai emberek pénzéből finanszírozza Brüsszel, az országban tombol a korrupció, és „nem csoda, hogy még senki nem látott pontos elszámolást az EU-tól kapott pénzek elköltéséről”.

„Mindeközben mit akar Brüsszel? Még több pénzt küldeni Ukrajnába, Zelenszkij elnöknek, akinek legszűkebb körében tártak fel a napokban egy nagy korrupciós hálózatot”

– húzta alá, a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel szoros kapcsolatban lévő üzletemberre, Timur Mindicsre utalva, akinek sajtóhírek szerint a házában egyebek mellett egy aranyból készült wc-t is találtak.

„Itt az ideje megállítani ezt az őrületet, be kell fejezni az európai emberek pénzének Ukrajnába küldését!”

– szögezte le.

„Amíg mi vagyunk kormányon, addig a magyar emberek biztosak lehetnek benne: a magyar emberek pénze nem megy Ukrajnába! Egy brüsszelita, Ukrajna-szövetséges kormány esetén persze más lenne a helyzet” – figyelmeztetett.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/KKM)