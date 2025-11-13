Orbán Viktor videóban árult el részleteket a 14. havi nyugdíjról

A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat bevezeti – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök Facebookra feltöltött videóban.

„Emlékeznek rá, a 13. havi nyugdíjat a nemzeti kormány előtti időszakban a baloldali kormányok elvették a nyugdíjasoktól” – fejtette ki Orbán Viktor. Úgy folytatta, „az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk.”

„Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat”

– szögezte le Orbán Viktor.

Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek 👇 Közzétette: Orbán Viktor – 2025. november 12., szerda

Hozzátette: „a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egy heti összegét, vagyis egynegyedét, évvel később a következőt, és így tovább.”

„Amit vállaltunk, azt betartjuk”

– húzta alá Orbán Viktor. „Azt mondtuk, velünk azok is jól járnak, akik nem ránk szavaznak. Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy kire szavazott” – fűzte hozzá.

Emlékezetes, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői háttérbeszélgetésen arról beszélt gazdasági újságírók előtt: jelenleg azzal számol a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy jövőre a 14. havi nyugdíjból egyheti részt fizet ki a kormány.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára pedig arról beszélt kedden az M1-en, hogy jövő év elején jön a nyugdíjemelés, majd a 13. havi nyugdíj, majd lépésről lépésre bevezetik a 14. havi nyugdíjat is. Az államtitkár mindezt azzal magyarázta, a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, viszont a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy

„amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”.

A különbözetet nyugdíj-kiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, ez az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot jelent, mondta.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)