Mindenkit érintő engedélyt adott Orbán Viktor egy hozzászólásban

Szerző: hirado.hu
2025.11.13. 12:45

Szerző: hirado.hu

| Szerző: hirado.hu
Megadta az engedélyt Orbán Viktor az ATV-s interjúhoz használt jegyzeteinek pólóra nyomtatásához.

A Forbes Hiába szeretnéd, ezért nem kerülhet pólóra és pulcsira Orbán firkája című cikk Facebook-megosztása alá írt hozzászólást a miniszterelnök.

„Az engedélyt mindenkinek megadom. Szabadság van!”

– írta zászló–zászló–smiley emojik kíséretében Orbán Viktor.

Az, hogy Orbán Viktor az ATV-s interjúja közben rajzolt, több dolgot is elárul a személyiségéről – írta a rajzjegyzettel foglalkozó bejegyzésében Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A politológus azzal folytatta: Orbán Viktor nyitott a kreatív kifejezésre, és hajlandó új megoldásokat keresni. A szimbólumok és jelek használata azt jelzi, hogy analitikus gondolkodású, és képes bonyolult ötleteket vizuálisan is ábrázolni.

Szerinte az ilyen jellegű kreatív kifejezés arra is utalhat, hogy nyitott a különböző nézőpontokra és az interaktív diskurzusra.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

