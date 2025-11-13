Horváth László az Igazság órájában: a kábítószert népszerűsítő előadók veszélybe sodornak több százezer követőt

„A kábítószert népszerűsítő előadók veszélybe sodornak sok százezer követőt” – mondta Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön az Igazság órája című online műsorban, amelynek vendége volt Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár is.

Horváth László közölte, a Delta akció kezdete óta több mint 8 ezer eljárás indult kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt.

„Fennakadnak celebek is, rájuk is vonatkozik a törvény”

– jegyezte meg annak kapcsán, hogy újabb könnyűzenei előadót, ezúttal ByeAlexet állították elő kábítószer-birtoklásért.

„Újabb celebről derült ki, hogy nem csak a dalaiban jelenik meg a kábítószer, mások egyértelműen népszerűsítik is a droghasználatot, minden lépésüket több százezer rajongó követi, őket akarják utánozni, rájuk akarnak hasonlítani” – tette hozzá. Beszélt arról, hogy az online térben erős kábítószermarketing folyik, a fiatalokat elárasztják a drogok népszerűsítését szolgáló tartalmak.

„Sok előadónak ebből van a pénze, népszerű lett a drogot népszerűsíteni. A közönség tapsol a színpad előtt, a kábítószer-kereskedők pedig a színpad mögött”

– fogalmazott.

Minden „nagyon kis cucc” mögött a szervezett bűnözés áll – jegyezte meg. Közlése szerint a múlt héten egy kínai hálózat felszámolásánál 42 tonna kábítószer-alapanyagot foglaltak le, amelynek a feketepiaci ára 600 milliárd forint, egy magyar-szlovák csoportnál pedig jelentős mennyiségű kokaint foglaltak le, ami a piacon 70 milliárd forintot ér. A csepeli „kábítószergyárban” lefoglalt alapanyag 200 millió tabletta előállítására lett volna elég – sorolta.

A kábítószer mindent szétroncsol

Azt mondta, a kábítószer-kereskedelem iparszerűen működő, szervezett bűnözői csoport, amely nyíltan fiatalokra, gyerekekre is hajt.

„A kábítószer szétroncsol mindent, az egészséget, a családot, a környezetet, a közbiztonságot, ezzel szemben csak zéró tolerancia képzelhető el”

– húzta alá.

A kormánybiztos elmondta, tudomása szerint nem zártak be szórakozóhelyet amiatt, mert ott kábítószert használtak, a szabályoknak van egy elriasztó hatása, és feltételezhetően sokan visszafogták magukat. A Delta akció március 1-jei kezdetétől több mint másfél tonna kábítószert vontak ki a piacról. Kevesebb a kábítószer, kevesebb a fogyasztás, kevesebb az új belépő. Ez a célunk: ne legyen új belépő a piacra – fűzte hozzá.

Még megálljt tudunk parancsolni a kábítószernek

Kiemelte, a hátrányos helyzetű csoportoknak a legkisebb a védekező képessége a kábítószer-kereskedelemmel szemben, ők a leginkább támadhatóak.

„Fontos a rendőri jelenlét, a jogszabályok, kezdeményező lépéseket teszünk, hogy a társadalom védekező képességét megszervezzük. Amit meg lehet tenni, azt a magyar rendőrség megtette, mi – a nyugat-európai országokkal ellentétben – még megálljt tudunk parancsolni a kábítószernek”

– mondta Horváth László.

A műsor másik vendége, Nagy János Magyar Pétert botránypolitikusnak, a Tisza Pártot pedig botránypártnak nevezte. Hangsúlyozta: a pártelnök elemi igénye, hogy folyamatosan botrány legyen körülötte, ez a feleségéről készített hangfelvétellel kezdődött, egy diszkóban történt randalírozással folytatódott, majd a Dunába dobta egy másik ember telefonját, tetőfoka pedig az adatszivárgás volt.

„Magyar Péterék nyilvánvalóan balhét akarnak”

A hétvégén Győrben rendezendő Digitális Polgári Körök találkozójának apropóján Magyar Péter is megtartja saját rendezvényét, hiszen

„ő is valami kis médiafigyelmet akar, balhét akar, nyilvánvalóan balhéra készülhetnek a hétvégi gyűlés kapcsán”

– hangoztatta a kormánypárti politikus.

Az államtitkár a műsorban elmondta, a Nyugatról Ukrajnába küldött pénzek egy része az oligarchákhoz jut el, és ez nem független az ukrán elnöki adminisztrációtól sem. Nagy János beszámolókra hivatkozva kifejtette, „Kijevben olyan a hangulat, mint 1942-43-ban Budapesten, ukrán fiatalok véreznek el keleten a fronton, addig Kijevben buliról bulira esnek be az ott túlélők, a mentességet szerzők vagy a gazdag emberek”.

„Ez egy borzalmas dolog, és ezt egyrészt ki kellene vizsgálni, másrészről pedig nagyon jól példázza azt, hogy miért kell nagyon óvatosnak lenni azzal, hogy az Európai Unió teljes jogú tagja legyen Ukrajna”

– fogalmazott.

Nagy János a párizsi terrortámadás tizedik évfordulójával és az illegális bevándorlással kapcsolatos műsorvezetői felvetésre azt mondta, „az egész migrációs paktum egy marhaság”.

Amíg Európa nem zárja le a határokat az illegális migráció előtt, az egész semmit nem fog érni, és azokat az országokat is bajba sodorja, ahol nincsenek migránsok – vélekedett, hozzátéve, ez egy tipikus brüsszeli bürokrata hozzáállás, aminek ellen kell állni „az utolsó csepp vérünkig és utolsó erőnkig”.

Hadházy Ákos ellenzéki képviselő leszorításos ügyével kapcsolatban Nagy János azt mondta, a képviselőnek a zuglóiakat kellene képviselni, nem pedig „parádézni a mindenféle magáningatlanok környékén”.

„Neki több tízezer magyar embert kellene képviselnie az Országgyűlésben, ehhez képest ő nem ezt csinálja, hanem „magára húzva a mentelmi jogát és az ellenzéki státuszát, erőszakos cselekedeteket hajt végre, és utána még neki áll feljebb” – értékelt a kormánypárti politikus.

Kiemelt kép: Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)