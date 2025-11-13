Gulyás Gergely: Amikor a háború véget ér, Európa vissza tud térni a növekedési pályára

Abban a pillanatban, ahogy a háború véget ér, a külső körülmények is meg fognak változni, és Európa, benne Közép-Európa és Magyarország, vissza tud térni arra a növekedési pályára, amit az azt megelőző évtizedben megszoktunk és megszokhattunk – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön, a kormánypártok országjárásának budapesti, hegyvidéki fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón.

Gulyás Gergely azt mondta, hogy ezt a választási ciklust leginkább az határozta meg, hogy 2022 februárjában Oroszország megtámadta Ukrajnát. A háború a mai napig tart és ennek a következményei közvetlenek és kézzelfoghatóak – tette hozzá.

A miniszter hangsúlyozta, hogy most már több hónapja

a Fehér Házban is olyan adminisztráció ül, amelynek elsődleges célkitűzése a béke megvalósítása,

így aztán sokkal jobb esélyünk van sikerrel járni, mint amíg „mondhatni, hogy szinte egyedül voltunk az Európai Unióban”.

Gulyás Gergely ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy az EU-ban is javult a helyzet. Amikor Szlovákiában megtörtént a kormányváltás, akkor javult a helyzet és nemsokára Csehországban is hivatalba lép az új kormány, amely a választási kampány során mindvégig hangsúlyozta, hogy

Európának nem az az elsődleges érdeke, hogy céltalanul és időkorlát nélkül támogassa Ukrajnát, hanem az, hogy mielőbb béke legyen

– fogalmazott.

A miniszter egyúttal hangot adott annak a reményének, hogy lassan az Európai Unióban is „teret nyer magának” a józan ész és „esetleg még többségbe is kerül”, ahogy a tengeren túl ez már megtörtént.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára, Hegyvidék és Észak-Újbuda fideszes választókerületi elnöke arról beszélt, egy nagyon bizonytalan, nagyon kiszámíthatatlan világban élünk. Az Európai Unió is elköteleződött afelé, hogy a háború irányába tolja egész Európát, azonban nagyon fontos, hogy Magyarország a saját útját tudja járni, és olyan döntéseket hozzon, amelyekkel meg tudja alapozni a békét és ki tud maradni ebből a háborúból – szögezte le a politikus.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. november 13-án. (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)