Folytatódik ködkáosz az országban, vezessen óvatosan!

Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben – a délnyugati határ közelében és a hegyvidéki tájakon – szakadozhat a rétegfelhőzet, kisüthet a nap.

Forrás: HungaroMet

Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 9 fok között alakul, a napos körzetekben viszont 10 fok feletti maximumok is lehetnek.

Késő este 3, 8 fok várható.

Túlnyomóan borult, párás, ködös idő várható. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 7 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)