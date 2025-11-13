Elgázoltak egy hároméves kisfiút Hodászon, mentőhelikopterrel szállították kórházba a gyermeket

A három éves gyermek a házuk udvaráról szaladt ki az utcára, az autó elé.

Elgázoltak egy hároméves gyereket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Hodászon.

A kisgyerek a fején és a lábán sérült meg, mentőhelikopterrel vitték kórházba.

A katasztrófavédelem közlése szerint az autó egy kerítésbe csapódott. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.

„Egy hároméves kisfiút súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel kórházba” – közölte a Szon.hu érdeklődésére Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)