Elgázoltak egy hároméves kisfiút Hodászon, mentőhelikopterrel szállították kórházba a gyermeket

Elgázoltak egy hároméves gyereket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Hodászon.
A kisgyerek a fején és a lábán sérült meg, mentőhelikopterrel vitték kórházba.
A katasztrófavédelem közlése szerint az autó egy kerítésbe csapódott. A mátészalkai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
„Egy hároméves kisfiút súlyos sérülésekkel szállítottak bajtársaink helyszíni ellátás után mentőhelikopterrel kórházba” – közölte a Szon.hu érdeklődésére Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Vajda János)