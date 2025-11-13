Bakondi György: Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot

„Amíg nemzeti kormány van, Magyarország nem hajtja végre a most életbe lépő migrációs paktumot, nem fogad be kvóták szerint szétosztott, illegális migránsokat” – mondta Bakondi György csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában. Mint fogalmazott: „Nem kívánjuk az emberek mindennapi életét segítő biztonságos életfeltételeket megváltoztatni és behozni azt a problémát, melyről naponta láthatjuk, hova vezetett Európa-szerte.”

Trump: Jobb, ha megállítjátok a migrációt, különben nem lesz többé Európa

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója hozzátette, az Európai Bizottság által aktivált migrációs paktum szerint Magyarországnak ismeretlen identitású, Nyugat-Európába érkezett személyeket kellene befogadnia, eltartania, és elbírálnia a menekültkérelmüket. Elutasítás esetén pedig nekünk kellene őket visszautaztatnunk oda, ahonnan jöttek – tette hozzá. Ellenkező esetben az országra megszabott létszám szerint fejenként nyolcmillió forintot kellene befizetni a migránsok ellátását biztosító szolidaritási alapba – ismertette.

„Magyarország mindaddig, amíg nemzeti kormány irányítja, nem fogja a migrációs paktumot végrehajtani. Nem kívánjuk az emberek mindennapi életét segítő biztonságos életfeltételeket megváltoztatni és behozni azt a problémát, melyről naponta láthatjuk, hova vezetett Európa-szerte”

– jelentette ki Bakondi György.

A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, az Európai Bizottság a migrációs paktum kialakításánál nem volt tekintettel arra, hogy 1 millió 400 ezer menekültet fogadtunk be Ukrajnából.

Hangsúlyozta, hogy

a magyar költségvetési forrásból épült határkerítéssel – az Európai Unió külső határait védve – több mint egymillió illegális migránst tartóztattunk föl. Magyar rendőrök szolgálnak a szerb-észak-macedón és a bolgár-török határon, megteszünk mindent, hogy az unió külső határain is segítsük az európai emberek biztonságát

– mondta Bakondi György.

Kiemelt kép: Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)