Vigyázzon, ha útnak indul! Ismét köd lepi el az országot

Az ország csaknem teljes területén tartósan borult, párás, ködös idő várható, napközben némileg javulhatnak a látási viszonyok. Kisebb körzetekben azonban napos maradhat az idő, illetve szakadozhat a köd, rétegfelhőzet, melyre legjobb esély a hegyvidéki tájainkon van. Legfeljebb jelentéktelen szitálás fordulhat elő néhol.

Forrás: HungaroMet

A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5, 10 fok között alakul, a kisebb, napos körzetekben viszont 10 fok feletti maximumok is lehetnek. Késő estére 2 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Forrás: HungaroMet

Ismét egyre többfelé romlanak a látási viszonyok, változatlanul borult, párás, ködös időben lesz részünk. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Gyenge marad a légmozgás.

Forrás: HungaroMet

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 6 fok között alakul.

Kiemelt kép: A drónnal készült képen talaj menti köd a Nógrád vármegyei Cered közelében (Fotó: MTI/Komka Péter)