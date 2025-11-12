Újabb óriási rolleres bukás történt az autóforgalomban – VIDEÓ

A Budapesti Autósok közösségének olvasója hátrafelé néző fedélzeti kamerája rögzítette az alábbi jelenetet Hatvanban, a 3-as főúton.

A felvételen látszik, ahogy egy fiatal fiú elektromos rollerrel halad el jobbról a kocsisor mellett a kerékpársávban, amikor minden előjel nélkül a roller kormányoszlopa kettéválik. A fiú azonnal elvesztette az egyensúlyát és nagyot esett. „Szétesett a roller. Megkérdeztem a srácot, hogy minden rendben van-e, kell-e segítség. Azt mondta, jól van, csak széthullott a roller, azért zakózott” – írta meg a videó beküldője a Budapesti Autósok oldalán.

„A képsorok jól mutatják, milyen komoly veszélyt jelenthet, ha az elektromos rollerek szerkezeti elemei nincsenek rendszeresen ellenőrizve, vagy ha a felhasználók figyelmen kívül hagyják az esetleges lazaságokat, nyikorgásokat, repedéseket. A legtöbb ilyen eszköz intenzív igénybevételnek van kitéve, a bérelhető rollerekről nem is beszélve” – olvasható a Budapesti Autósok oldalán a videó alatt. Hozzátették, a fiatal szerencsére úgy tűnik, komolyabb sérülés nélkül megúszta az esést.

A videó második része egy Kossuth Lajos utcában közlekedő rollerest mutat be. Egy másik olvasó fedélzeti kamerája rögzítette ezt a jelenetet is, Budapest belvárosában. A videón látható rolleres a forgalmi sáv közepén halad, miközben előtte, mögötte, tőle fél méterre, szemből is autók közelednek.