Rendkívüli felszólítást küldött Karácsony Gergelynek a főispán: a Közgyűlésnek 30 napja maradt, hogy főpolgármester-helyettest válasszon

Karácsony Gergely főpolgármesternek és a Fővárosi Közgyűlésnek 30 napja maradt, hogy főpolgármester-helyettest válasszon – közölte Budapest főispánja szerdán a Facebook-oldalán az ügyben született másodfokú bírósági döntésre hivatkozva.

Sára Botond a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta: az ítélőtábla megerősítette azt, amit korábban is mondtak, hogy a fővárosi önkormányzat törvénytelenül működik, hiszen több mint egy éve nem választottak főpolgármester-helyettest.

„Amikor Karácsony Gergely megtámadta a korábbi ítéletet, akkor is mondtuk, hogy ez csak időhúzás”

– fogalmazott.

A főispán közölte: a Fővárosi Ítélőtábla arról döntött, hogy harminc napon belül Karácsony Gergelynek javasolni, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania valakit a tagjai közül főpolgármester-helyettesnek. „A főpolgármester-helyettesre és a törvényes működésre most mindenkor nagyobb szüksége van a fővárosnak, hiszen a kialakult anyagi helyzetben, amiben a főváros van, napi döntéseket kell hozni, napi szinten kell menedzselni a várost” – hangsúlyozta Sára Botond.

Azt mondta, a főváros érdeke, hogy biztonságosan és kiszámíthatóan, valamint törvényesen működjön.

A főispán kijelentette: bízik abban, hogy „megtisztelik annyival a budapestieket, hogy betartják az ítélőtábla ítéletét, és 30 napon belül lesz főpolgármester-helyettes”.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere (Fotó: MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo)