Panyi Miklós: Érkeznek az otthon startos lakások megépülését biztosító szabályok

Érkeznek az otthon startos lakások megépülését biztosító szabályok, a fix 3 százalékos kölcsön hatására évtizedek óta nem látott számban indulnak lakásfejlesztések, cél, hogy az állami ösztönzőkért cserébe a fejlesztők végrehajtsák vállalásaikat, új otthon startos lakások tízezrei épüljenek fel néhány éven belül – írta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerdán a Facebook oldalán.

Hangsúlyozta, ezt az élénk fejlesztői versenyt, az otthon startos fiatalok élénk kereslete mellett egy további fontos garanciális szabállyal fogja a kormány biztosítani.

Az Otthon Start program első két hónapjában látványos sikereket ért el, több mint 50 000 embert mozgatott meg, az elsőlakás-vásárlók arányát pedig megduplázta. A kormánynak eltökélt szándéka, hogy a fiatalok helyzetbe hozása mellett nagy számban épüljenek az ő igényeiket kielégítő lakások is, elérhető áron – írta bejegyzésében.

Kiemelte, cél, hogy a következő 5 évben legalább 50 ezer új otthon startos lakás épüljön. Ennek érdekében a kormány úgy döntött, hogy az eljárások felgyorsítása céljából nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházásnak minősíthető minden olyan fejlesztés, amelynek keretében a beruházó legalább 250 lakás megépítését vállalja, és ezen új lakásoknak legalább 70 százaléka megfelel a program feltételeinek.

Október végéig több mint 37 ezer ilyen új lakás megvalósítására irányuló kérelem érkezett be a kormányhoz, amelyekből 18 projekt esetében 11 ezer lakásra vonatkozóan történt meg a kiemelésről szóló rendelet kihirdetése, vagy van folyamatban annak társadalmi egyeztetése. Ez egyben új helyzetet teremt a piacon is, radikálisan megemelkedik a kínálat, így egy új megfizethető lakáspiac alakul ki, ami pedig középtávon letöri az ingatlanárak emelkedését is – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Hozzátette, a kiemelt státusszal ugyanakkor kiemelt felelősség is jár. A szerdán benyújtott törvényjavaslat értelmében lakásonként akár 10 millió forintos bírság szabható ki azon beruházókra, akik nem teljesítik azt a vállalásukat, hogy a fejlesztésük legalább 70 százalékban a programnak megfelelő lakásokat építenek. A szabályozás célja annak biztosítása, hogy csak azok a beruházók indítsák meg lakásfejlesztéseiket, akik valóban az elsőlakás-vásárlók igényeit akarják kielégíteni, és akik ennek érdekében a program által szabott árkorlátoknak eleget tesznek.

A kormány üzenete világos, a fiatalok lakhatását kielégítő fejlesztéseket a kormány gyorsított engedélyezési eljárással, észszerű kedvezményekkel támogatja, de aki a vállalásait nem teljesíti, annak jelentős, lakásonként akár 10 millió forintos bírságot kell fizetnie – írta bejegyzésében Panyi Miklós.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)