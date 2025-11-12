Orbán Viktor: Nem fogadunk be migránsokat és nem fizetünk utánuk egyetlen forintot sem!

Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre - szögezte le a miniszterelnök a Facebook oldalán.

“Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a Migrációs Paktumot. Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni:

ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre. Ceterum censeo: nem fogadunk migránsokat és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!”

– írta ki Orbán Viktor a Facebook oldalán.

Magyarország mellett Lengyelország és Szlovákia sem hajlandó a Migrációs Paktumhoz hozzájárulni.

Az Európai Bizottság a kedden nyilvánosságra hozott első éves menekültügyi és migrációs jelentésében Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot és Ciprust „migrációs nyomás alatt állónak” minősítette. Ezekbe az országokba ugyanis tavaly „aránytalanul sok” migráns érkezett, köztük a tengerből kimentett személyek is

– írja az euronews.com.

Minden tagállamnak – a migrációs nyomás alatt állók kivételével – a lakossága és teljes GDP-je arányában kell hozzájárulnia, és három lehetőség közül választhatna a szolidaritási alapban felvázolt igények kielégítésére:

– bizonyos számú menedékkérő áttelepítése a saját területére,

– 20 ezer euró fizetése minden egyes személy után, akit nem telepítenek át, vagy

– operatív támogatás finanszírozása a migrációs nyomás alatt álló tagállamokban.

A végső döntést az uniós országok minősített többséggel történő szavazással hozzák meg, a szolidaritási alap minimális méretét pedig jogszabályban 30 000 áthelyezésben és 600 millió eurós pénzügyi hozzájárulásban határozzák meg.

A Bizottság jelentése 12 olyan államot is megnevez, ahol a „migrációs nyomás kockázata” fennáll: ezek Belgium, Bulgária, Németország, Észtország, Írország, Franciaország, Horvátország, Lettország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Finnország.

Ezek az országok kötelesek szolidaritást vállalni a migrációs nyomás alatt állókkal, de helyzetüket a következő évben újraértékelik, hogy elkerüljék az aránytalan kötelezettségeket.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán