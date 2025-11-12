Orbán Viktor: Elvárható Karácsony Gergelytől, hogy jól kormányozza Budapestet

Karácsonyék elherdálták a főváros összes pénzét, bírósági ítéletekről tájékoztatják félre a budapestieket és tíz körömmel kapaszkodnak a székükbe, mert tudják: rosszul kormányozták Budapestet az elmúlt hat évben - tette hozzá Szentkirályi Alexandra.

A hagyományos pénzügyi gondolkodás szerint a főváros már régen csődben van, csak ezt megoldják, „intézik okosban” – mondta Budapest pénzügyi helyzete kapcsán Orbán Viktor miniszterelnök az ATV-n vetített Mérleg Rónai Egonnal című műsorban. A kormányfő arra a felvetésre, mely szerint Budapesttől több pénzt vonnak el, mint amennyit kap, s ezért mínusz a város pénzügyi egyenlege, azt válaszolta, hogy a magyar főváros nagyon gazdag település, „valójában tele van pénzzel”. Mint fogalmazott,

„ezermilliárd forintot elérő beruházás zajlik a fővárosban. Budapest az elmúlt 15 év legnagyobb nyertese. Olyan dolgok történtek ebben a városban, amit saját magától sohasem tudott volna megcsinálni. Nagy része pedig kormányzati pénzből történt”.

Hozzátette: csoda, hogy nem szakad le a plafon, amikor azt mondják, hogy „igazságtalanul kezeli őket a kormányzat. Egyetlen régiója sincs ennek az országnak, amely ne lenne boldog akár a tizedannyi pénztől is, mint amit a főváros kap”. Orbán Viktor szerint nem szabad pártpolitikai szemüvegen keresztül vizsgálni a fejleményeket, s elhibázott gondolatnak nevezte, hogy a „kormány rossz, a főváros jó”, egyúttal pedig mindezt „silány” okfejtésnek nevezte egy olyan város esetében, amely rakéta-gyorsasággal fejlődik. A műsorvezető felvetésére, mely szerint kész-e a megegyezésre, Orbán Viktor azt válaszolta, hogy

„nem megegyezni kell, hanem kormányozni. Nem megegyezni akarok, mert az felmentést ad a kormányzás alól. Jól kell kormányozni a várost”.

Szerinte mióta kormányon vannak, Magyarországon még egy város sem ment csődbe. A kormány nem azért van, hogy nehezítsék mások helyzetét, hanem hogy könnyítsék azt – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az ATV-n vetített Mérleg Rónai Egonnal című műsorban.

A kormányfői interjút nem hagyta szó nélkül Karácsony Gergely főpolgármester és a közösségi médiafelületén rögvest válaszolt is arra. E szerint a miniszterelnöknek „megkopott a tényismerete”. Mint fogalmazott: „hogy a főváros finanszírozza az államot, hogy Budapesttől a kormány többet vesz el, mint amennyi támogatást ad, azt nem én mondom, hanem a kormány legfőbb ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék. Hogy ez alkotmányellenes, azt se én mondom, hanem az Alkotmánybíróság. Hogy a kormányzati elvonásnak nemcsak a mértéke, hanem a módja is törvénytelen, azt meg a Kúria mondta ki” – írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester azzal folytatta, hogy „az is a viszonylag közismert tényekhez tartozik, hogy Budapest nemcsak az ország leggazdagabb városa, ahogyan Miniszterelnök úr említeni méltóztatott, hanem a legnagyobb is, amely a legtöbb közszolgáltatást működteti. Na, ebből hiányzik az öt év alatt hússzorosára emelt kormányzati sarc. A miniszterelnök nem először teszi, hogy az állami költségvetésről úgy beszél, mintha az a magánvagyona lenne, a települések támogatásáról pedig mintha az valamiféle kegy lenne tőle. Hát, nem az, hanem kötelesség is, meg felelősség is”.

Karácsony végezetül leszögezte: „Budapest tényleg nem megy csődbe magától, csak ha a kormány csődbe taszítja. Viszont aki Budapestet csődbe löki, azt Budapest magával rántja. Tárgyalni az alkotmányos és törvényes helyzet helyreállításáról köteles a kormány. Nem kegy, nem kérés, kötelesség. A szakszervezetek 168 órás gondolkodási ideje csütörtökön lejár. Ma én is, Gulyás Gergely miniszter is megkapta a meghívót a sztrájkbizottságtól a tárgyalásra. Én ott leszek” – olvasható a főpolgármesteri válaszban.

Szentkirályi Alexandra, a fővárosi közgyűlés kormánypárti frakcióvezetője sem maradt csöndben, véleményét pedig szintúgy a közösségi médiafelületén keresztül fejtette ki. eszerint:

„amióta nemzeti kormányzás van, egyetlen város sem ment csődbe. Most sem fog. Karácsonyék elherdálták a főváros összes pénzét, bírósági ítéletekről tájékoztatják félre a budapestieket és tíz körömmel kapaszkodnak a székükbe, mert tudják: rosszul kormányozták Budapestet az elmúlt hat évben. Nem újdonság ez, Demszky alatt is ettől szenvedtek a budapestiek: a város rostokolt a rossz vezetése miatt, de a főpolgármester mindig csak mutogatni tudott”

– írta. Hozzátette: „hogy a BKV leállításával, sztrájkkal fenyegeti és zsarolja a budapestieket, inkább szomorú, de egy cseppet sem meglepő. Tessék jól és tisztességesen kormányozni Budapestet, ha pedig nem megy, fáradjon el a Kormányhoz és kérjen segítséget!”

A főpolgármesteri panaszáradat kapcsán nem maradt csendben Kőrösi Koppány sem, aki szintén a közösségi médiafelületen jelezte: „két ténybeli tévedés: az Alkotmánybíróság minden kérdésben elutasította a főváros beadványát. A szolidaritási hozzájárulást törvény írja elő, így fogalmilag kizárt annak törvényellenessége. A nem fizető adós tartozásának behajtási módját nyilvánította a Kúria jogszabálysértőnek”.

Ismert: a Karácsony Gergely főpolgármester vezette jelenlegi adminisztráció 214 milliárd forintos tartalékkal vette át Tarlós Istvántól 2019-ben a kasszát. Budapest most mégis csődközeli helyzetben van.

A Kúria döntését az összes érintett másként értelmezi.

A főpolgármester és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője szerint a verdikt alapján most majd milliárdokat kap vissza Budapest, hiszen a taláros testület szerint sem vonhat el a fővárostól a kormány 89 milliárd forintot. Jogi értelmezésük szerint a Kúria döntéséből az következik, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak csak egy alacsonyabb szintje a reális, a különbözet pedig visszajár.

Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára azonban úgy véli, hogy a Kúria mindössze technikai, és nem pénzügyi kérdésben döntött.

A Magyar Államkincstár értelmezése szerint a testület éppen, hogy helybenhagyta a főváros fizetési kötelezettségét, tehát a beszedett szolidaritási hozzájárulásból semmit sem kell visszafizetni. Hasonló következtetést vont le Szentkirályi Alexandra, a Városháza kormánypárti frakcióvezetője is, aki szerint „a bíróság a szolidaritási hozzájárulás beszedésének módjáról döntött. Szó nincs arról, hogy a szolidaritási hozzájárulás jogtalan lenne, vagy hogy a fővárosnak az eddig beszedett szolidaritási hozzájárulás visszajárna”.

Kapcsolódó tartalom Hemzsegnek a patkányok Budapesten, Karácsony Gergely spórolása állhat a háttérben

Kiemelt kép: Karácsony Gergely fõpolgármester (MTI/Kovács Tamás)