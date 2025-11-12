Menczer Tamás szerint óriási bukta történt: újra elszólta magát a Tisza Párt egyik embere

Menczer Tamás a Facebookon reagált arra az interjúra, amelyben Bódis Kriszta, a Tisza Párt politikusa a bevándorlást álproblémának nevezte, és kijelentette: mélyen egyetért Magyar Péterrel abban, hogy a migráció kérdése „gumicsont”.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója legújabb Facebook-bejegyzésében élesen bírálta a Tisza Pártot és annak politikusát, Bódis Krisztát. Menczer szerint óriási bukta történt, miután Bódis egy interjúban elismerte: a Tisza Párt szerint a bevándorlás nem lényeges kérdés.

Az interjúban Bódis Krisztát arról kérdezték, mi a személyes véleménye a migrációról, és hogy rossz dolognak tartja-e azt. Erre a politikus így válaszolt:

„Ilyen szintű vitákba bonyolódtak a politikusok is. Sajnos a szakpolitikusok is, ami nem a lényeges, igazi problémákat illeti. Mélyen egyetértek a Magyar Péterrel, hogy ezek gumicsontok.”

Menczer Tamás bejegyzésében azt írta: Bódis Kriszta ezzel véletlenül elmondta az igazságot pártja és vezetője, Magyar Péter véleményéről. A politikus szerint a Tisza Párt így nyíltan elismerte, hogy a bevándorlás ügyét álproblémának tartja.

Kiemelt kép forrása: Facebook