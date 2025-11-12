Már 16 millió forint felett jár a Jónak lenni jó!, a közmédia karitatív műsorának adomány összege

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! A közmédia karitatív kampánya a Kegyest, a Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.

Idén 15. alkalommal indítjuk útnak a Jónak lenni jó!-t, amelynek keretében eddig összesen csaknem 3 milliárd forinttal tudtunk támogatni rászorulókat. Kevés olyan közszolgálati média van a világban, amely ilyen hatékonyan és ilyen nagy összegben képes jótékonysági kampányt szervezni – Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató vezérigazgatója erről még korábban beszélt a Bethesda Gyermekkórházban. Kiemelte: a Jónak lenni jó! egy igazi, nemes közszolgálati feladat, a társadalmi felelősségvállalás fontos példája.

„Példaértékű összefogással egy igazi brand született”

– nyilatkozta. Friss hír, hogy szerda reggelig már több mint 28 ezer SMS és telefonhívás érkezett az adományvonalra.

A legutóbbi adatok szerint 16.397.500 forintnál áll a gyűjtés.

A 1358-as szám hívásával, illetve SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a Kegyes Alapítványt. A felajánlásokat továbbra is a jonaklennijo@mtva.hu e-mail-címre várják. A kampányhoz hírességek által felajánlott relikviákra is licitálhatnak az adások alatt, amelyek listája elérhető a https://mediaklikk.hu/musor/jonak-lenni-jo/ oldalon.

A kampány fő részeként december 21-én egész napos műsorfolyammal készül a közmédia. Siklósi Beatrix, a műsor projektvezetője, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója korábban elmondta: a kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással, ahogyan fogalmazott: valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek. „A hétköznapokban nehezen tudjuk átérezni, milyen lehet egy háború által sújtott országban élni, milyen élete lehet ott egy gyermeknek. Ezért gondoltuk azt, hogy idén ez az ügy legyen az, ami mellé odaállunk” – fűzte hozzá Siklósi Beatrix.

Kegyes–alapítvány: Több mint 6,7 millió forint gyűlt össze a keddi napra

A Kárpátaljai „Elfelejtett” Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítvány (Kegyes) keddi tájékoztatása szerint november 12-ére

összesen 6 759 120.00 gyűlt össze az alapítvány gyűjtőszámláján.

Ez azt jelenti, hogy az alapítvány OTP-direkt számlájára csak a tegnapi napon 1 096 840 forinttal többet utaltak, a november 10-ei tájékoztatás szerint ugyanis hétfőn 19 óráig 5 662 280 forintot utaltak az alapítványnak.

Kiemelt kép forrása: MTVA