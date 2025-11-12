Kizárják Cseh Katalint a Momentumból, és visszakérik a mandátumát

A Momentum kizárja Cseh Katalint a pártból, és visszakéri a mandátumát – írta a párt a Facebookon. A politikus egy szerdai Facebook-videóban jelentette be, hogy Barabás Richárd pártjával közösen elindul a 2026-os országgyűlési választáson.

Délelőtt még arról írtunk, hogy Cseh Katalin saját pártjával is szembemenve jelentette be indulását a jövő évi országgyűlési választásokon, azóta — úgyis fogalmazhatunk – „tovább kavargott a vihar a biliben”, a Momentum ugyanis azóta bejelentette, hogy a képviselőt kizárja soraiból, egyúttal visszakérte a mandátumát.

„A Momentum elnöksége mai ülésén úgy döntött, hogy kizárja a pártból Cseh Katalint, és visszakéri tőle parlamenti mandátumát”

– írta közleményében a párt.

Kifejtették, a döntésre azért került sor, mivel Cseh Katalin a nyilvánosság számára egyértelművé tette, hogy egy másik párt színeiben indul a 2016-os választáson, valamint minden maradék erőforrásukat Magyar Péter hatalomra juttatására fordítják.

Kiemelt kép: Cseh Katalin, a Momentum távozó EP-képviselõje a párt önkormányzati és európai parlamenti választási eredményváró rendezvényén a La Vida DUNA Rendezvényházban 2024. június 10-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)