Indul az első metróbusz Budapesten

December 13-ától új, gyors és közvetlen autóbuszjárat, a 223E számú metróbusz biztosítja Pesterzsébet és a belváros közötti kapcsolatot – közölte a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely bejegyzése szerint a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) új szolgáltatásával a pesterzsébetiek kényelmesebben, akár tíz perccel rövidebb menetidővel, átszállás nélkül juthatnak el a belváros szívébe, valamint a 3-as és a 4-es metróvonalakhoz.

Felidézte, a februári bejelentésnek megfelelően a BKK az elmúlt fél évben előkészítette a metróbusz-koncepció megvalósítását. „A közösségi közlekedési hálózatfejlesztési stratégia keretében adatalapú elemzésekkel értékelték Budapest közösségi közlekedésének hatékonyságát, ennek alapján olyan városrészeket azonosítottak, ahol az eddigieknél jobb kiszolgálást biztosító, gyorsabb és sűrűbb buszfolyosókat lehet kialakítani. Ezeken járhatnak a metróbuszok” – írta a főpolgármester.

Karácsony Gergely ugyanakkor kiemelte:

közép- és hosszú távon a legjobb megoldást továbbra is a kötöttpályás fejlesztések (vasút, HÉV, metró, villamos) jelentik, csakhogy – mint rámutatott – ezek idő- és pénzigényes beruházások, ezek megvalósulásáig is szolgálni kell a külső kerületben élőket, például az autóbusz- és a trolibuszhálózat bővítésével.

A 223E metróbusz segítségével több mint 100 ezer budapesti juthat el a város központjába: ez a járat a mai Boráros téri végállomás helyett tovább közlekedik a Közraktár utcán, a Fővám téren és a Vámház körúton át a Kálvin térig, majd a Kálvin térről az Üllői úton, a Ferenc körúton és a Boráros téren keresztül indul vissza Pesterzsébet felé.

A fejlesztés részeként a BKK új buszsávot alakít ki a Boráros tér és a Bakáts utca között, valamint új, kényelmesebb megállókat létesít a belvárosi szakaszon, többek között a Kálvin téren és a Ferenc körúton. A metróbusz üzemideje is meghosszabbodik, mindennap körülbelül 4.30-tól egészen 23.50-ig közlekedik majd – írta a főpolgármester.

Közölte: a BKK azon dolgozik, hogy több, hasonló elven működő gyorsjárat is indulhasson a főváros más külső kerületeiből is.

Kiemelt kép: A decembertől közlekedő új buszjárat (Fotó: BKK)