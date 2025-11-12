Műsorújság
Fontos döntéseket hoztunk ma - jelentette be Orbán Viktor

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: Facebook
2025.11.12. 18:36

| Szerző: hirado.hu
Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk. Hálával tartozunk azoknak az embereknek, a nevelőszülőknek, akik vállalják felnevelésük felelősségét - mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezt írta a videóhoz:

„Fontos döntéseket hoztunk ma:

A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk. A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj. A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját a duplájára emeljük.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook

kormányülés Orbán Viktor Magyarország

