Fontos döntéseket hoztunk ma - jelentette be Orbán Viktor

Minden magyar gyermek újabb őrhely, vigyáznunk kell rájuk. Hálával tartozunk azoknak az embereknek, a nevelőszülőknek, akik vállalják felnevelésük felelősségét - mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a miniszterelnök.

Orbán Viktor ezt írta a videóhoz: „Fontos döntéseket hoztunk ma: A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk. A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj. A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját a duplájára emeljük.” Fontos döntéseket hoztunk ma:

1️⃣ A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk.

2️⃣ A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után…