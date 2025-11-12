Fontos döntéseket hoztunk ma - jelentette be Orbán Viktor

Orbán Viktor ezt írta a videóhoz:
„Fontos döntéseket hoztunk ma:
A nevelőszülők alapdíját megduplázzuk. A nevelőszülőket minden nevelt gyermek után megilleti az alapdíj. A fogyatékkal élő gyermekeket nevelő szülők többletdíját a duplájára emeljük.”
