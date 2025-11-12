Cseh Katalin csatlakozik Barabás Richárd pártjához és bejelentette indulását a 2026-os választásokon, a Momentum árulást kiált

Egy Facebookra feltöltött videóban jelentette be Cseh Katalin, a Momentum országgyűlési képviselője, hogy a pártja irányvonalával ellentétben indulni fog a 2026-os országgyűlési választásokon, valamint csatlakozik a Barabás Richárd által alapított párthoz, aki szintén bejelentkezett a jövő évi országgyűlési választásokra. A Momentum Facebookon megjelentetett közleményében ítélte el Cseh Katalin döntését.

A Facebookon közzétett bejegyzésben és videóban Cseh Katalin, jelenleg még a Momentum országgyűlési képviselője bejelentette, hogy csatlakozik Barabás Richárd Humanisták elnevezésű mozgalmához és indulni fog a 2026-os országgyűlési választásokon.

A politikus arról beszélt:

„Manapság túl sok a tesztoszteron, és túl kevés az emberség”.

Tudom, hogy sokan érzik most azt, amit én: hogy kell még valami más. Nem új ellenség, hanem új hang. Nem új vezér, hanem új közösség. Ezért kezdek most bele egy új munkába olyan emberekkel, akik szintén hisznek egy szabadabb, európaibb és emberségesebb Magyarországban – írta bejegyzésében Cseh Katalin, aki mellett a videó végén Barabás Richárd is megjelenik, aki arról beszélt:

„Mert jobb lenne a következő parlament, ha kicsit több szivárványos és EU-zászló lenne ott.”

Cseh Katalin szerdai közleményére időközben már a Momentum Mozgalom is reagált, a párt Facebookon közzétett bejegyzésében egyrészről megerősítették korábbi álláspontjukat, miszerint nem indulnak a jövő évi választáson és Magyar Péter hatalomra juttatását támogatják.

Azt is írták: „csalódás, hogy Cseh Katalin más utat választott.”

„A nehéz, de szükséges utat választottuk: nem indulunk a jövő évi választáson, hogy ne veszélyeztessük a kormányváltást az ellenzéki szavazatok megosztásával”

– olvasható a Momentum bejegyzésében. Az Index szerint Barabás Richárd még hétfőn jelentette be, hogy új pártot alapítva indulna neki a jövő évi választásoknak. A politikus ugyan támogatásáról biztosította Magyar Pétert, a jelek szerint szavai nem találtak megértésre sem a Tisza Párt – Magyar Péter Facebook-bejegyzésben írt arról, hogy „Orbánék megrendelésére” alakult az új párt –, sem a 2024-es választások óta belvárosi szubkultúrává zsugorodott balliberális törpepárt térfelén. Rózsa András, a Momentum elnöke a Facebookon ítélte el Barabás döntését.

Kiemelt kép: Kiemelt kép: Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője (Fotó: Facebook/Cseh Katalin)