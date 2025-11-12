Brüsszel kiadta az ukázt. Aktiválják a migrációs paktumot – figyelmeztetett Orbán Viktor

A miniszterelnök bejegyzésében hangsúlyozta: nem fogadunk migránsokat, és nem fizetünk utánuk egy forintot sem, amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van.

„Egyszer és mindenkorra szeretném világossá tenni: ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a Migrációs Paktumot nem hajtjuk végre” – fűzte hozzá a miniszterelnök.

„Nem fogadunk migránsokat, és nem fizetünk utánuk egy forintot sem!”

– szögezte le Orbán Viktor.

Szerdán napvilágot látott az a brüsszeli jelentés, amely arról szól, hogy

Brüsszel büntetné azokat az országokat, amelyek nemet mondanak a migránsok befogadására.

Az Európai Bizottság új jelentése szerint Spanyolország, Olaszország, Görögország és Ciprus migrációs nyomás alatt áll, ezért más országoknak kellene segíteniük – írja a Mandiner. Ez azt jelenti, hogy a javaslat értelmében Magyarországra is juthatnának migránsok akkor is, ha ehhez nem járultunk hozzá. A tervezet szerint a tagállamoknak népességük és gazdasági teljesítményük arányában kellene hozzájárulniuk, vagyis minél nagyobb az ország, annál több migránst kellene befogadnia – vagy annál többet fizetnie.

A jelentés a kötelező szolidaritás új szakaszát nyitná meg az uniós migrációs politika reformjában. Az Európai Bizottság szerint a mechanizmus igazságosabb elosztást teremtene a tagállamok között, de valójában kötelező kvótarendszert vezetne be, amely ellentétes Magyarország álláspontjával – írja a Mandiner.

Ha egy ország nem hajlandó részt venni a rendszerben, az az uniós jog megsértésének minősülne, ami kötelezettségszegési eljárást vonhat maga után.

Brüsszel ezt a javaslatot szinte kizárólag hatáskörtúllépéssel tudná érvényesíteni, mivel a 2016-os népszavazást követően fogadta el az Országgyűlés az alaptörvény 7. módosítását, amely kimondja:

„Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be.”

„Idegen állampolgár – ide nem értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket – Magyarország területén a magyar hatóságok által egyedileg elbírált kérelme alapján élhet. A kérelem előterjesztése és elbírálása feltételeinek alapvető szabályait sarkalatos törvény határozza meg” – fogalmaz az alaptörvény XIV. cikkének 1. bekezdése a nyolc éve elfogadott módosítás alapján.

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter kedden arról beszélt, Magyarország kormánya megkezdte az Európai Unió hatásköreinek szisztematikus átvilágítását, Brüsszel lopakodó hatáskörbővítésének feltárása érdekében. Ez azért vált szükségessé, mert az Európai Unió részéről ma már általános gyakorlat hatásköreinek lopakodó kiterjesztése, ami pedig szuverenitási kérdés – a tárcavezető erről a Nézőpont Intézet Jogállamiság: szuverenitás és hatáskörtúllépés az Európai Unióban címmel megrendezett konferencián beszélt.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)