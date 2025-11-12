Boros Bánk Levente a 48 percben: Egyértelmű siker volt Donald Trump és Orbán Viktor találkozója

„Magyarország számára egyértelmű siker volt az amerikai elnök és a magyar kormányfő múlt pénteki találkozója, amelynek minden eleme hasznos és jövőbemutató” – mondta a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában csütörtök este.

Boros Bánk Levente rámutatott, hogy a találkozó több volt egyszerű protokolláris eseménynél, sőt, a két politikus közötti összhang miatt nem is lehet más találkozókhoz mérni. Az elnök Magyarország és Európa legerősebb vezetőjeként jellemezte Orbán Viktor kormányfőt, akit a korábbi találkozóktól eltérően saját maga mellett kínált hellyel, s az ovális irodában is váltott szót a miniszterelnökkel – sorolta, kiemelve, hogy a szaktárcák vezetői is tárgyaltak a találkozón.

A műsor másik vendége, Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, volt külügyi államtitkár szerint egyértelmű sikerről mindaddig nem lehet beszélni, amíg a találkozó eredményeit nem foglalják írásba, ezzel együtt magyar részről kudarcnak semmiképpen sem lehet nevezni a két vezető találkozóját, hiszen a két politikus között komoly szimpátia van – hangsúlyozta.

Boros Bánk Levente ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a két vezető között a személyes barátságnál több, bajtársi viszony van, hiszen azonosak motivációik, céljaik, patrióta hozzáállásuk saját országukhoz, így könnyedén megértik egymást.

A konkrétumok kapcsán Szent-Iványi István azt mondta: meg kell várni, hogy a magyar féltől érkező bejelentések átfussanak az adminisztráción, ugyanis egyelőre sem az orosz energiahordozók vásárlásával kapcsolatos engedmények, sem a pénzügyi védelem részletei nem ismertek pontosan.

Boros Bánk Levente ennek kapcsán felhívta a figyelmet, hogy a magyar bejelentéseket nem cáfolta a Fehér Ház, ami valószínűsíti az elhangzottak valódiságát, a részletkérdések pedig üzleti természetűek szerinte.

A pénzügy védőháló mibenléte ugyan még kérdéses, de Szent-Iványi István szerint Magyarország számára az lenne a legjobb, ha soha nem lenne rá szükség. Ha egy ilyesmit igénybe kellene venni, vélekedése szerint az azt jelentené, hogy az ország pénzügyi bajban van.

Boros Bánk Levente ehhez hozzátette: több választás előtt álló országgal előfordult már az a helyzet, amikor pénzügyi érdekcsoportok, külföldi spekulánsok pénzügyi nyomást gyakorolnak, akarattal gyengítik a nemzeti fizetőeszközt. Az ilyen próbálkozások kivédésére szerinte nagyon is alkalmasak lehetnek a megállapodás eredményeként létrejövő intézkedések.

A két szakértő egyetértett abban, hogy az Egyesült Államokkal való szorosabb gazdasági, pénzügyi kapcsolat előnyére válhat Magyarországnak. Szent-Iványi István szerint viszont a nyugati kapcsolatokra kellene áthelyezni a hangsúlyt, míg Boros Bánk Levente meglátása szerint Magyarország érdeke, hogy a keleti nagyhatalmakkal is szorost viszonyt ápoljon.

Az orosz olajvállatokra kivetett szankciók alóli magyar mentességről Szentiványi azt mondta, az Egyesült Államok szankciókat kezelő hivatalának (OFAC) rendelete alól egyelőre még semmilyen mentességet nem kapott Magyarország. Azt mondta, ellentmondóak az információk: Orbán Viktor szerint időkorlát nélküli megállapodást kötöttek, a Fehér Ház szóvivőjének állítása szerint egyéves mentességet kap Magyarország, a Washington Post értesülése szerint Trump elnök megígérte Orbán Viktornak, hogy mérlegeli a kérdést. Az OFAC rendeletének módosítási határideje november 21.

Boros Bánk Levente egyetértett azzal, hogy a lényeg az, amit Orbán Viktor mondott a mentességről, miszerint az addig tart, amíg ő a magyar miniszterelnök, és Donald Trump az amerikai elnök. „Nem tudjuk, mi lenne egy kormányváltással, bár az előrejelzésünk szerint nem lesz kormányváltás Magyarországon” – jelentette ki. Úgy vélte, a Washington Post egy liberális újság, amelynek híreit Donald Trump fake news-nak nevezte, és egyre nehezebben tudnak a Fehér Házban tájékozódni.

A Westinghouse amerikai nukleáris vállalattal üzemanyag vásárlásáról kötött szerződés kapcsán a külpolitikai szakértő jó iránynak nevezte, hogy Magyarország lépést tett az orosz fűtőelemektől való függetlenedés irányába. Háborús körülmények között nem lehet biztonságosan ellátni atomerőművi fűtőanyaggal egy országot – tette hozzá.

A Nézőpont elemzési igazgatója megjegyezte, jelenleg az oroszok szállítják legolcsóbban a fűtőanyagot a paksi atomerőmű számára.

A kérdésre, lesz-e az orosz-ukrán háborúról békecsúcs, Szentiványi közölte, ez nagy mértékben Putyin elnökön múlik, és nem látja részéről a készséget. De előbb-utóbb célt érhetnek Donald Trumpnak a Rosznyeft és a Lukoil elleni szankciói, amelyek érzékenyen érintik az orosz vezetést, rákényszeríthetik az orosz elnököt arra, hogy ésszerű alapon tárgyaljon. Putyin most kapitulációt akar – hangsúlyozta.

Boros Bánk Levente azt mondta, nem hisz abban, hogy Oroszországot ki lehet véreztetni, szankciókkal nem lehet térdre kényszeríteni. Már az európai vezetők is követelik a békecsúcsot, rájöttek arra, hogy ezt a háborút Ukrajna nem tudja a siker reményében folytatni – mondta.

A kérdésre, milyen belpolitikai hatása lehet a pénteki találkozónak, Szentiványi István úgy vélekedett, az esemény önmagában nem ad hatalmas erőt Orbán Viktor választási kampányának. A választások öt hónap múlva lesznek, és az emberek nem a külpolitika, hanem hétköznapi tapasztalatok alapján döntenek. Ha létrejönne a választások előtt egy budapesti csúcs, az azokra lehetne hatással, akik Donald Trumpot sokra tartják – fűzte hozzá.

Boros Bánk Levente szerint azokra lehet hatással a találkozó, akik a képességeket és az alkalmasságot veszik figyelembe. Úgy fogalmazott, Orbán Viktor diadalmenetben utazott ki, és tért vissza Washingtonból, „Magyar Péter pedig elérte, hogy 200 ezer támogató személyes adata szivárogjon ki a Tisza Párttól, és azóta is erről magyarázkodik”.

