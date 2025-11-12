Az államtitkár közölte, a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is

Jó hír a nyugdíjasoknak, hogy a novemberi nyugdíjjal együtt érkezik a nyugdíjkiegészítés is, ami egy átlagnyugdíjnál most 47 200 forintot jelent – közölte Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára a Facebookon szerdán reggel.

Zsigó Róbert a közösségi oldalára feltöltött videóban elmondta: a januárig visszamenőleges összeget egyben kapják meg most novemberben az idősek. Kiemelte: a kormány, ahogy minden évben, idén is garantálja az inflációkövető nyugdíjemelést, ezért „novemberben az éves tényleges inflációhoz igazítjuk a nyugdíjakat”, kiegészítve az év eleji előre becsült infláción alapuló emelést.

„És ez nem minden, a nyugdíjasok a következő hónapokban is további emelésekre számíthatnak” – fogalmazott, hozzátéve, hogy decemberben már a kiegészített nyugdíj érkezik, januárban az újabb év eleji 3,6 százalékos emelés, februárban pedig a 13. havi nyugdíj. A politikus hangsúlyozta, hogy a kormány döntött arról is, hogy januártól több lépésben bevezetik a 14. havi nyugdíjat is.

„A nyugdíjasokat külön is szeretném tájékoztatni, hogy Orbán Viktor és Donald Trump sikeres csúcstalálkozójának köszönhetően továbbra is biztosítjuk számukra a rezsicsökkentést”

– tette hozzá.

Zsigó Róbert kifejtette: a brüsszeli nyomásgyakorlás mellett az orosz gázra kivetett amerikai szankcióktól is meg kellett védeni a rezsicsökkentést.

„Ez Orbán Viktornak köszönhetően sikerült: Magyarország teljes mentességet kapott az orosz gázra kivetett amerikai szankcióktól – mondta. Így továbbra is Európa legalacsonyabb gázára marad érvényben az idősek számára” – jegyezte meg.

Az államtitkár elmondta: ha a miniszterelnök nem tudott volna hatni az amerikai elnökre, a gáz ára már karácsonyra akár háromszorosára is emelkedhetett volna.

„Viszont a veszélyek sajnos nem múltak el, Brüsszel és bábjai minden pénzt a háború finanszírozására akarnak fordítani, ezért újabb adóemeléseket és megszorításokat terveznek”

– fűzte hozzá.

Mint mondta: a Tisza Párt is ezekhez igazodna: eltörölné a rezsicsökkentést és 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be.

Zsigó Róbert kijelentette:

„annyit tudok ígérni, hogy amíg nemzeti kormány van, a nyugdíjasok biztosak lehetnek benne: megvédjük a nyugdíjakat, a rezsicsökkentést, és mindent megteszünk azért, hogy Magyarországot ne rángassák bele semmilyen háborúba”.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)