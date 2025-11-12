„Amit vállalunk, ahhoz tartjuk magunkat” – a nyugdíjemeléssel és a 14. havi nyugdíjjal kapcsolatban posztolt Orbán Viktor

„2010 után abban állapodtunk meg az idős honfitársainkkal, hogy a nyugdíjak értékét a kormányzásunk alatt mindig megőrizzük” – írta szerda reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A miniszterelnök úgy folyatta: „mindehhez tizenöt évvel később, 2025-ben is tartjuk magunkat, ezért mától érkezik a kiegészítő nyugdíjemelés. Átlagosan 51 ezer forint, minden nyugdíjasnak” – írta.

„És itt nem állunk meg! Gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Jövőre meg is fogjuk csinálni, fokozatosan, de biztosan”

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Azt is írta: „nem árulunk zsákbamacskát.”

„Amit vállalunk, ahhoz tartjuk is magunkat. Biztos gyarapodás, kiszámítható nyugdíjas-évek (…) Tisztelet az időseknek!”

– írta Orbán Viktor a Facebookon.

Zsigó Róbert, a a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára korábban arról beszélt az M1 műsorában, hogy a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, a különbözetet nyugdíj-kiegészítés formájában kapják meg novemberben a nyugdíjasok, ez az átlagnyugdíj esetében 47 200 forintot jelent. Zsigó Róbert arról is beszámolt, hogy

januártól újabb, 3,6 százalékos nyugdíjemelés lesz, februárban pedig jön a 13. havi nyugdíj.

Az államtitkár emlékeztetett, a 2010-es kormányváltáskor kötöttek egy megállapodást az idősekkel, hogy „amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”. A mostani nyugdíj-kiegészítést a novemberi nyugdíjakkal együtt szerdától utalják, illetve kézbesítik, decemberben pedig már az emelt nyugdíj érkezik azoknak, akik nyugellátásban és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)