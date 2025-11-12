Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Jónak lenni jó! 2025 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A legelkötelezettebb tiszás távozásáról számolt be Németh Balázs

Szerző: hirado.hu
2025.11.12. 09:41

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
„Elhagyja Magyar Pétert az ember, akiről a “HŐS TISZÁS”, illetve a “TISZA HŐSE” szobrot lehetett volna mintázni” – írta Németh Balázs, a Fidesz szóvivője Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy a párt aktivistája, Molnár Márk Károly kilépett a Tisza Pártból.

Azzal folytatta: „régóta figyelem, többször beszéltünk róla a Harcosok órája műsorban is. Ennek az embernek – a Facebook bejegyzései szerint – másfél éve kizárólag a Tisza és Magyar Péter körül forgott az élete” – emelte ki Németh Balázs. „Országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, önkéntes meló, közös fotó Magyar Péterrel, országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, közös fotó Magyar Péterrel” – sorolta.

„Egy tiszás Terminátor! A keménymag legkeményebb tagja. Volt”

– fűzte hozzá. Németh Balázs emlékeztetett, Molnár Márk Károly még a Tisza Párt október 23-ai rendezvényéről is közölt bejegyzést, azonban „tegnapra eltört valami” – írta. Ezután Németh Balázs bemásolta Molnár Márk Károly legutolsó bejegyzésének szövegét.

Ezúton értesítelek titeket is, hogy semmilyen formában nem tudom már támogatni a Tisza Párt vélt vagy valós törekvéseit (…) Hosszas belső mérlegelés és alapos átgondolás után, sajnos már nem tudok azonosulni a Tisza Párt értékrendjével

– írta Molnár Márk Károly a Németh Balázs által hivatkozott bejegyzésben.

A Fidesz szóvivője szerint Magyar Pétert a „szekta” – ahogy nemrégiben Puzsér Róbert nevezte a Tisza Párt szavazóbázisát – is kezdi kiismerni. Ugyanakkor Németh Balázs olyan lehetőségeket is felsorolt, amelyek közre játszhattak abban, hogy Molnár Márk Károly hátat fordított Magyar Péter mozgalmának. Szerinte elképzelhető, hogy

  • Molnár Márk Károly „már nem támogatja Magyar Péter háborúpárti politikáját, családapaként nem akarja, hogy elvigyék katonának”;
  • az is lehet, hogy „számára is világos lett, hogy a balos, liberális, brüsszelita szakértők brutális megszorításokat hoznának”;
  • felmerülhet az is, hogy „a Tisza-adatbotrány miatt rájött, hogy ez egy felelőtlen és veszélyes társaság”;
  • de akár a jelöltállítás miatti konfliktus is lehet a háttérben”.

„Molnár Márk Károlynak további fájdalommentes “kijózanodást” kívánok” – írta, majd azzal zárta bejegyzését: „ami vigasztalhatja, hogy nincs egyedül. Vannak bőven az országban kiábrándult tiszások, ahogy azt a 444 pár héttel ezelőtti cikkéből (is) megtudhattuk”.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Forrás: M1)

Tisza Párt Magyar PéterNémeth Balázs

Ajánljuk még

 