A legelkötelezettebb tiszás távozásáról számolt be Németh Balázs

„Elhagyja Magyar Pétert az ember, akiről a “HŐS TISZÁS”, illetve a “TISZA HŐSE” szobrot lehetett volna mintázni” – írta Németh Balázs, a Fidesz szóvivője Facebook-oldalán azzal kapcsolatban, hogy a párt aktivistája, Molnár Márk Károly kilépett a Tisza Pártból.

Azzal folytatta: „régóta figyelem, többször beszéltünk róla a Harcosok órája műsorban is. Ennek az embernek – a Facebook bejegyzései szerint – másfél éve kizárólag a Tisza és Magyar Péter körül forgott az élete” – emelte ki Németh Balázs. „Országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, önkéntes meló, közös fotó Magyar Péterrel, országjárás, szórólapozás, pultozás, újságkihordás, közös fotó Magyar Péterrel” – sorolta.

„Egy tiszás Terminátor! A keménymag legkeményebb tagja. Volt”

– fűzte hozzá. Németh Balázs emlékeztetett, Molnár Márk Károly még a Tisza Párt október 23-ai rendezvényéről is közölt bejegyzést, azonban „tegnapra eltört valami” – írta. Ezután Németh Balázs bemásolta Molnár Márk Károly legutolsó bejegyzésének szövegét.

„Ezúton értesítelek titeket is, hogy semmilyen formában nem tudom már támogatni a Tisza Párt vélt vagy valós törekvéseit (…) Hosszas belső mérlegelés és alapos átgondolás után, sajnos már nem tudok azonosulni a Tisza Párt értékrendjével”

– írta Molnár Márk Károly a Németh Balázs által hivatkozott bejegyzésben.

A Fidesz szóvivője szerint Magyar Pétert a „szekta” – ahogy nemrégiben Puzsér Róbert nevezte a Tisza Párt szavazóbázisát – is kezdi kiismerni. Ugyanakkor Németh Balázs olyan lehetőségeket is felsorolt, amelyek közre játszhattak abban, hogy Molnár Márk Károly hátat fordított Magyar Péter mozgalmának. Szerinte elképzelhető, hogy

Molnár Márk Károly „már nem támogatja Magyar Péter háborúpárti politikáját, családapaként nem akarja, hogy elvigyék katonának”;

az is lehet, hogy „számára is világos lett, hogy a balos, liberális, brüsszelita szakértők brutális megszorításokat hoznának”;

felmerülhet az is, hogy „a Tisza-adatbotrány miatt rájött, hogy ez egy felelőtlen és veszélyes társaság”;

„de akár a jelöltállítás miatti konfliktus is lehet a háttérben”.

„Molnár Márk Károlynak további fájdalommentes “kijózanodást” kívánok” – írta, majd azzal zárta bejegyzését: „ami vigasztalhatja, hogy nincs egyedül. Vannak bőven az országban kiábrándult tiszások, ahogy azt a 444 pár héttel ezelőtti cikkéből (is) megtudhattuk”.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (Forrás: M1)