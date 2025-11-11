Tömeges ételmérgezés Magyarországon, a hatóságok szerint ez az étel okozhatta a megbetegedéseket

Még a hétvégén is újabb ételmérgezéses esetekről érkezett bejelentés azután, hogy múlt hét csütörtökön és pénteken tömeges ételmérgezést észleltek Budapest egyik kerületében. Ráadásul azóta már egy teljesen másik helyen, Veresegyházon is gyanús megbetegedésekről érkeztek bejelentések, amelyeknél szintén felmerült az ételmérgezés gyanúja. Mindeközben a budapesti esetekről kiderült, hogy volt olyan gyermek is, aki nem is evett aznap a menzás ételből, mégis tüneteket észleltek nála; a NÉBIH elnökhelyettese pedig azt is megnevezte, hogy melyik étel okozhatta feltételezésük szerint a fertőzéseket.

Mint előzőleg írtuk, csütörtök délutántól több nevelési és oktatási intézményből folyamatosan érkeztek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében. A történtek miatt kiemelt vizsgálat indult, és a legutolsó múlt heti adatok szerint az ebéd elfogyasztása utáni hányás és hasmenés miatt 470-en jelentkeztek panaszokkal. Később kiderült, hogy az összes megbetegedés a budapesti XIII. kerületében található intézményekhez köthető.

A legfrissebb híradások szerint

a hétvégén újabb megbetegedéseket jelentettek, amivel 611-re nőtt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) érkezett bejelentések száma.

A hétfő reggeli adatok szerint összesen így már nyolcvan gyerek szorult kórházi ápolásra. Közülük nyolcat még hétfőn is bent kellett tartani, a többieket hazaengedték. Súlyos esettel a Heim Pál kórházban nem találkoztak, de a legtöbb gyerek infúziót kapott, mert fennállt náluk a kiszáradás veszélye – írta a 24.hu a Heim Pál Kórháztól kapott információk alapján.

Azt, hogy mi okozta a megbetegedéseket, még mindig nem tudják. A szalmonella-fertőzést már kizárták, de továbbra is várják a kiemelt hatósági vizsgálat eredményeit.

A gyerekek az óvodai és iskolai menzán elfogyasztott csütörtöki ebéd után lettek tömegesen rosszul: a menü csurgatott tojásleves és temesvári sertéstokány volt bulgurral, illetve Budapest sertésragu párolt rizzsel. Az ebédet az összes érintett intézménybe ugyanaz a cég, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. szállította.

Veresegyházon is gyanús eseteket vizsgálnak

Mindeközben a veresegyházi önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán közölték:

„Az elmúlt hétvégén számos jelzés érkezett önkormányzatukhoz, hogy iskoláinkban tömeges megbetegedések jelentkeztek, amelyek erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra.”

Ugyanakkor a közleményben azt írták: nem egyértelmű, hogy az iskolákban felszolgált étel okozta-e a megbetegedéseket. „Felmerült annak a lehetősége, hogy iskoláinkban a pénteken felszolgált ebéd okozhatta a megbetegedést. Egyeztetve a Kalória Kft. vezetőjével azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 3000 adag étel került pénteken több településre is kiszállításra, és máshonnan ilyen jellegű visszajelzések nem érkeztek” – írták.

Hozzátették: „Dr. Marik György alpolgármester, háziorvos arról tájékoztatott, hogy van jelenleg egy erős hányással és hasmenéssel járó agresszív, gyorsan terjedő vírus, amely jelentős számú megbetegedést okoz”. Közölték azt is, hogy bár a gyerekeket ellátó orvosok nem tettek bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH), a szolgáltató a jogszabályi kötelezettségének eleget téve kérte tőlük az ételminták laboratóriumi vizsgálatát, amit a NÉBIH már meg is kezdett.

Budapesten volt, aki nem is evett a megbetegedéseket feltételezhető okozó ételből, mégis rosszul lett – és olyan is, aki evett belőle, de nem lett rosszul

Mindeközben az InfoRádió hétfőn interjút készített Helik Ferencel, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével a budapesti esetekkel kapcsolatban. Az elnökhelyettes azt mondta, hogy

a fertőzés okát még vizsgálják – bár jelen állás szerint azt feltételezik, hogy a csurgatott tojásleves okozhatta a megbetegedéseket –, és a vizsgálat több főzőkonyhára is kiterjedt.

Közlése szerint az ügyben nemcsak az a konyha érintett, ahol 2700 adag ételt főztek, hanem még a cégcsoporthoz tartozó három másik konyhából kiszállított ételek között is volt olyan alapanyag vagy késztermék, amely megbetegedést okozhatott – tette hozzá. Mint mondta, a Nébih munkatársai pénteken begyűjtötték az összes szóban forgó konyháról a kötelező előírt ételmintákat, alapanyagokat és késztermékeket, a felületekről vett törlékmintákat, és ezeket soron kívül a laboratóriumba szállították.

„A minták feldolgozása jelenleg is zajlik, ezzel párhuzamosan az NNGYK székletmintákat küldött be vizsgálatra, amiknek a kiértékelése szintén zajlik, várhatóan hét közepén derül ki, hogy alapanyag, konyhatechnológiai hiba, vagy kórokozó okozta-e a tömeges megbetegedést”

– jelentette ki Helik Ferenc.

Az elnökhelyettes szerint a hatóságok további elővigyázatossági lépésekről is döntöttek: a vármegyében illetékes kollégák még pénteken felfüggesztették annak a konyhának a működését, ahol a megbetegedések jelentkeztek, illetve szigorított fertőtlenítést és takarítást írtak elő. A másik három helyen ezt szintén elrendelték, ám azokat nem záratták be, így ezekben – hatósági felügyelet mellett – tovább készülhetett étel a gyerekek számára – ismerette.

Helik Ferenc végül azt is elmondta, hogy

voltak olyan gyerekek, akik egyáltalán nem fogyasztottak a megbetegedésért feltételezhetően felelős tojásos ételből, mégis jelentkeztek náluk a tünetek, és voltak olyanok is, akik ettek belőle, mégis tünetmentesek maradtak

Így jelenleg, a vizsgálatok befejeztéig csak találgatni lehet.

