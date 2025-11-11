Tömeges ételmérgezés Magyarországon, a hatóságok szerint ez az étel okozhatta a megbetegedéseket

Mint előzőleg írtuk, csütörtök délutántól több nevelési és oktatási intézményből folyamatosan érkeztek gyermekek a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe hányásos, hasmenéses panaszokkal, valamint kiszáradásos tünetekkel, feltehetően ételmérgezés következtében. A történtek miatt kiemelt vizsgálat indult, és a legutolsó múlt heti adatok szerint az ebéd elfogyasztása utáni hányás és hasmenés miatt 470-en jelentkeztek panaszokkal. Később kiderült, hogy az összes megbetegedés a budapesti XIII. kerületében található intézményekhez köthető.
A legfrissebb híradások szerint
a hétvégén újabb megbetegedéseket jelentettek, amivel 611-re nőtt a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) érkezett bejelentések száma.
A hétfő reggeli adatok szerint összesen így már nyolcvan gyerek szorult kórházi ápolásra. Közülük nyolcat még hétfőn is bent kellett tartani, a többieket hazaengedték. Súlyos esettel a Heim Pál kórházban nem találkoztak, de a legtöbb gyerek infúziót kapott, mert fennállt náluk a kiszáradás veszélye – írta a 24.hu a Heim Pál Kórháztól kapott információk alapján.
Azt, hogy mi okozta a megbetegedéseket, még mindig nem tudják. A szalmonella-fertőzést már kizárták, de továbbra is várják a kiemelt hatósági vizsgálat eredményeit.
A gyerekek az óvodai és iskolai menzán elfogyasztott csütörtöki ebéd után lettek tömegesen rosszul: a menü csurgatott tojásleves és temesvári sertéstokány volt bulgurral, illetve Budapest sertésragu párolt rizzsel. Az ebédet az összes érintett intézménybe ugyanaz a cég, a Diák és Munkahelyi Vendéglátó Kft. szállította.
Veresegyházon is gyanús eseteket vizsgálnak
Mindeközben a veresegyházi önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán közölték:
„Az elmúlt hétvégén számos jelzés érkezett önkormányzatukhoz, hogy iskoláinkban tömeges megbetegedések jelentkeztek, amelyek erős hányással és hasmenéssel járnak, többen szorulnak orvosi, illetve kórházi ellátásra.”
Ugyanakkor a közleményben azt írták: nem egyértelmű, hogy az iskolákban felszolgált étel okozta-e a megbetegedéseket. „Felmerült annak a lehetősége, hogy iskoláinkban a pénteken felszolgált ebéd okozhatta a megbetegedést. Egyeztetve a Kalória Kft. vezetőjével azt a tájékoztatást kaptuk, hogy 3000 adag étel került pénteken több településre is kiszállításra, és máshonnan ilyen jellegű visszajelzések nem érkeztek” – írták.
Hozzátették: „Dr. Marik György alpolgármester, háziorvos arról tájékoztatott, hogy van jelenleg egy erős hányással és hasmenéssel járó agresszív, gyorsan terjedő vírus, amely jelentős számú megbetegedést okoz”. Közölték azt is, hogy bár a gyerekeket ellátó orvosok nem tettek bejelentést a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (NÉBIH), a szolgáltató a jogszabályi kötelezettségének eleget téve kérte tőlük az ételminták laboratóriumi vizsgálatát, amit a NÉBIH már meg is kezdett.
Budapesten volt, aki nem is evett a megbetegedéseket feltételezhető okozó ételből, mégis rosszul lett – és olyan is, aki evett belőle, de nem lett rosszul
Mindeközben az InfoRádió hétfőn interjút készített Helik Ferencel, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnökhelyettesével a budapesti esetekkel kapcsolatban. Az elnökhelyettes azt mondta, hogy
a fertőzés okát még vizsgálják – bár jelen állás szerint azt feltételezik, hogy a csurgatott tojásleves okozhatta a megbetegedéseket –, és a vizsgálat több főzőkonyhára is kiterjedt.
Közlése szerint az ügyben nemcsak az a konyha érintett, ahol 2700 adag ételt főztek, hanem még a cégcsoporthoz tartozó három másik konyhából kiszállított ételek között is volt olyan alapanyag vagy késztermék, amely megbetegedést okozhatott – tette hozzá. Mint mondta, a Nébih munkatársai pénteken begyűjtötték az összes szóban forgó konyháról a kötelező előírt ételmintákat, alapanyagokat és késztermékeket, a felületekről vett törlékmintákat, és ezeket soron kívül a laboratóriumba szállították.
„A minták feldolgozása jelenleg is zajlik, ezzel párhuzamosan az NNGYK székletmintákat küldött be vizsgálatra, amiknek a kiértékelése szintén zajlik, várhatóan hét közepén derül ki, hogy alapanyag, konyhatechnológiai hiba, vagy kórokozó okozta-e a tömeges megbetegedést”
– jelentette ki Helik Ferenc.
Az elnökhelyettes szerint a hatóságok további elővigyázatossági lépésekről is döntöttek: a vármegyében illetékes kollégák még pénteken felfüggesztették annak a konyhának a működését, ahol a megbetegedések jelentkeztek, illetve szigorított fertőtlenítést és takarítást írtak elő. A másik három helyen ezt szintén elrendelték, ám azokat nem záratták be, így ezekben – hatósági felügyelet mellett – tovább készülhetett étel a gyerekek számára – ismerette.
Helik Ferenc végül azt is elmondta, hogy
voltak olyan gyerekek, akik egyáltalán nem fogyasztottak a megbetegedésért feltételezhetően felelős tojásos ételből, mégis jelentkeztek náluk a tünetek, és voltak olyanok is, akik ettek belőle, mégis tünetmentesek maradtak
Így jelenleg, a vizsgálatok befejeztéig csak találgatni lehet.
