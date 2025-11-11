Orbán Viktor: Mindig az a kérdés, mi a legjobb a magyaroknak

Amíg Donald Trump az Egyesült Államok elnöke és Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, addig van a magyar rezsicsökkentés szempontjából életbevágóan fontos, az amerikai szankciók alóli mentességet biztosító megállapodás - erről beszélt Orbán Viktor kedden az ATV YouTube-on közvetített, Rónai Egon által vezetett, Mérleg című műsorában.

A kormányfő arra a kérdésre, hogy a szankciók alóli mentesség időtartama ügyében összevissza beszéd van, azt mondta, az elnök meghallgatta, és közölte, „értem, megadom” a mentességet. Ez azt jelenti, hogy „amíg ő az elnök ott és én vagyok a miniszterelnök, ez addig van. Amikor a feltételek megváltoznak, újra kell tárgyalni” – fogalmazott, hozzátéve, ha ez húsz év lesz, akkor húsz évig tart a megállapodás.

Azt mondta, nem kínált a megállapodásért semmit, mert nem üzletet akart kötni. Az üzletben sem csak érdekek vannak, hanem van bizalom, lojalitás, van hosszú távú partnerség, és az amerikai elnök úgy gondolta, ezért nem kér semmit

– tette hozzá.

Amerikai beruházások jönnek

A miniszterelnököt arról kérdezte Rónai Egon, hogy az amerikai külügy hivatalos tájékoztatója szerint összesen 7 ezer milliárd forintért vesz Magyarország az Egyesült Államoktól erőművet, erőművi üzemanyagot, LNG-t és hadiipari eszközöket. Orbán Viktor erről azt mondta, ezt inkább „tól-ig” jelleggel kell érteni, ugyanis nincs egy meghatározott fix összeg, hanem területek vannak, ahol együttműködést alakítottak ki, és ennek az együttműködésnek lesz pénzügyi következménye. Jelezte azt is: ebben a csomagban nincs benne az sem, hogy amerikai beruházások jönnek majd Magyarországra. Úgy fogalmazott: „mindegy mit ír le az amerikai külügy”, az Egyesült Államokban elnöki rendszer van, ezért a külügy vagy bármelyik másik minisztérium technikai megvalósítást végez. „Ezért az a fontos, hogy mit mond az elnök, nem az, amit leírnak” – jegyezte meg. Arra a felvetésre, hogy a magyar kormány is így működik-e azt válaszolta: egyáltalán nem, hiszen Magyarországon parlamentáris rendszer van és nem elnöki. Az amerikai elnöki rendszer kapcsán Orbán Viktor elmondta, hogy 2010 után több izgalmas megbeszélést tartottak arról, hogy hatékonyabbá kell tenni az állami működést. Ezen beszélgetések alkalmával felmerült a kérdés, hogy elnöki rendszer legyen-e Magyarországon? Ám abban maradtak, hogy hazánkhoz a parlamentáris rendszer passzol.

Jelezte, hogy minden választás után felvetette, hogy miként változzon a hatalmi rendszer. Azt javasolta a magyaroknak, hogy ezeket sohase tekintsék véglegesen lezárt kérdéseknek, mert mindig az a kérdés, hogy mi a legjobb a magyaroknak.

A miniszterelnök azt mondta: Magyarország pénzügyi kitettségét növeli a Brüsszellel való negatív viszony és javítja az Egyesült Államokkal való jó viszony.

Napirenden a budapesti csúcstalálkozó

A kormányfő kitért arra is: napirenden van az orosz-amerikai csúcstalálkozó Budapesten. Egy nagy békekonferencia Budapesten, ami késik, „de ami késik az jön”, csak nem akkor, amikor szeretnénk, hanem valamivel később. Aláhúzta: az amerikai-orosz megegyezés nem lehetetlenült el, tárgyalnak a delegációk, amibe bizonyos mértékig „mi is bevagyunk vonva, tudunk bizonyos dolgokat”.

Haladnak előre, tudjuk hol vannak elakadva, min kellene változtatni – jelezte. Mint mondta, most a terület kérdésén akadt el a tárgyalás.

Kitért arra is: nem adta fel a békemissziót és az oroszokkal való kapcsolatban is próbál abba az irányba hasznos lenni, hogy a megállapodás létrejöjjön.

Kis- és középvállalkozások újabb támogatási formái

Orbán Viktor közölte, jövő héten megy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához, és remélhetőleg megállapodást ír alá velük egy 70-80 milliárd forintos kisvállalkozói adócsökkentési csomagról. Hozzátette, a Széchenyi Kártya kamatát már csökkentették, de ez „jövőre kerül igazán sokba”, 300 milliárd forintba. A Demján Sándor Program keretében biztosított kedvezmények 130 milliárd forintot tesznek ki – jegyezte meg.

Azt mondta, a választásokkor jó néhány dolgot vállaltak, és egyetlen célt sem akarnak feladni.

Ezeket az összegeket „elő kell szedni valahonnan”, és ennek az az ára, hogy 3,7 százalék helyett 5 százalék lesz a költségvetési hiány – fejtette ki, jelezve, hogy jövőre is 5 százalékos hiánnyal terveznek.

Nem vesztették el értéküket a nyugdíjak

Orbán Viktor arra a felvetésre, hogy az átlagnyugdíj az átlagos bérek 53 százalékát teszi csak ki, úgy reagált: nem a bérekhez, hanem az árakhoz kell mérni a nyugdíjakat. „Az a helyzet, hogy a nyugdíjak nem vesztették el az értéküket. Nincs egy olyan nyugdíjas sem Magyarországon (…) akinek ma a nyugdíja kevesebbet érne, kevesebb dolgot tudna magának abból megengedni, mint 2010-ben.

Csak olyan nyugdíjas van Magyarországon, aki többet tud magának megengedni, vagy ugyanannyit.”

– mondta. Hozzátette: a 13. havi nyugdíjat is visszavezették, jövőre pedig várhatóan a 14. havi nyugdíj első heti részét fogják megkapni a nyugdíjasok.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök – Fotó: Facebook