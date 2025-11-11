Orbán Viktor: A Donald Trumppal kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják

Ismét a múlt heti washingtoni találkozóval kapcsolatban jelentkezett közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő posztjában utalt arra, milyen volt a tárgyalás az amerikai fővárosban, illetve arra is kitért, hogy Brüsszelből is érkeztek reakciók a megállapodásra.

„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják” – fogalmazott kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

A kormányfő úgy látja, a megállapodás megvédte a rezsicsökkentést, továbbá a benzinárak elszállását is megakadályozta, mindemellett új perspektívákat nyitott a magyar gazdaság előtt. Orbán Viktor hozzátette: „mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak.”

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)