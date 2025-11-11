Orbán Viktor: A Donald Trumppal kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják

„A politikában vannak ritka pillanatok, amikor nincs értelme a vitának és a kétkedésnek. Amikor a jó annyira jó, hogy nyilvánvaló, és nehéz másképp látni. Ilyen volt a washingtoni tárgyalásunk. A Trump elnökkel kötött megállapodásaink minden magyar ember javát szolgálják” – fogalmazott kedd reggeli Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.
A kormányfő úgy látja, a megállapodás megvédte a rezsicsökkentést, továbbá a benzinárak elszállását is megakadályozta, mindemellett új perspektívákat nyitott a magyar gazdaság előtt. Orbán Viktor hozzátette: „mindegy, hogy bal- vagy jobboldali az ember, nem nehéz belátni, hogy mindez jó Magyarországnak és jó a magyar családoknak.”
„Mégis van aki csomót keres a kákán. A brüsszeliek azonnal léptek. Bejelentették, hogy hiába mentesül Magyarország az amerikai szankciók alól, ők 2027-től akkor is betiltják az orosz energiahordozók importját Európában. Ők folytatni akarják a háborút és a szankciókat. Nem oda Buda! Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk”
– jelentette ki a miniszterelnök, aki egyúttal azt is megjegyezte: „Itthon sem kellett sokáig várni, hogy a brüsszeli ukázra a Tisza is rácsatlakozzon. Ha Brüsszel füttyent, a vezetőik azonnal lábhoz.”
„Mi pedig látjuk ki hányadán áll. Ki van a magyar családokkal és ki Brüsszellel. Jól jön majd ez a tudás jövő áprilisban!”
– zárta bejegyzését Orbán Viktor.
Több megállapodás is született Washingtonban
Orbán Viktor magyar idő szerint november 7-én, pénteken este Washingtonban bejelentette, hogy Magyarország teljes mentességet kapott az orosz energiahordozókra kivetett szankciók alól. A kormányfő elmondta, hogy ez vonatkozik a Török Áramlat vezetékre és a Barátság kőolajvezetékre, és időkorlátja sincs a mentességnek. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarország nukleáris fűtőelemeket vásárol a Westing House nevű vállalattól a jövőben. Ezenkívül kis méretű moduláris erőművek is jönnek Magyarországra, és olyan technológiát is kap hazánk az amerikaiaktól, amellyel a nukleáris fűtőelemeket biztonságosan lehet majd tárolni.
A kormányfő a Washingtonból Budapest felé tartó Wizz Air repülőgép fedélzetén újságírók előtt azt is bejelentette, hogy egy pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a tárgyalás során.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos)