Napsütés és köd csatája: drasztikusan eltérő idő lesz az ország különböző részein

Napközben a látási viszonyok javulása után az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de maradhatnak tartósan borult, párás, ködös tájak. Este az északkeleti határszélen kisebb eső nem kizárt, egyébként legfeljebb csak szitálás fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad.

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet a napos részeken 10, 14 fok között, míg a tartósan párás, ködös tájakon kevéssel ez alatt alakul. Késő estére 1, 9 fok közé hűl le a levegő.

Forrás: HungaroMet

A köd és a rétegfelhőzet egyre nagyobb területre terjeszkedik, illetve újraképződik. Északkeleten lehet vastagabb a felhőzet, ott néhol kisebb eső kialakulhat, másutt csak legfeljebb szitálás fordulhat elő.

Forrás: HungaroMet

Gyenge marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +7 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Komka Péter)